Frida Sofía fue ATACADA tras publicar foto de la Virgen de Guadalupe (FOTO)

Frida Sofía con apenas 27 años de edad ha sido considerada una de las celebridades de la farándula mexicana más polémicas del espectáculo en México y en ese sentido ha vuelto hacer de las suyas en las redes sociales.

Resulta que recientemente se ha celebrado en México a una de las imágenes religiosas más simbólicas para los mexicanos y Frida Sofía ha causado polémica tras haber una publicación al respecto.

Frida Sofía y su publicación a la virgen

Frida Sofía fue ATACADA tras publicar foto de la Virgen de Guadalupe (FOTO)

La polémica se dio justo cuando la hija de Alejandra Guzmán publicó una imagen para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe, pero lo que no esperaba que es sería agresivamente atacada en la sección de comentarios en su cuenta oficial de Instagram.

Tal perece que Frida Sofía vuelve a ser el centro de atención, luego de que esta revelara quiere apartarse de su familia por completo, por lo que pretende cambiar su apellido, pues ahora es fuertemente atacada por hacerse la muy santa , según juzgan alnos internautas.

Frida Sofía desató el enojo de miles de personas, luego de que publicó en la red social una imagen donde se aprecia su rostro junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañada de la publicación con el texto: “Gracias madre mía ♥︎ te amo”.

Frida Sofía fue ATACADA tras publicar foto de la Virgen de Guadalupe (FOTO)

Frida Sofía que con anterioridad había estallado contra los medios de comunicación, ahora no se esperaba que la atacaran cruelmente, pues no le cayó muy bien a los usuarios quienes no se tocaron el corazón para atacarla acusándola de doble moral por el largo pleito que aún mantiene con su madre, Alejandra Guzmán.

TE PUEDE INTERESAR: Frida Sofía podría casarse con el sobrino de la diva María Félix (VIDEO)

Entre los comentarios resaltan los siguientes: “No creo que la virgencita te guiara, hiciste el oso muchas veces este año.”, “Pues si es esta tal vingencita es la que te guía, la quiero a kilómetros de mí.”, “Mejor ama a Alejandra Guzmán.”, “Lo que es querer empatizar con el público. Una incongruencia tu comportamiento y hablar de la virgen.”, “Pues si no te importara Frida no le contestaras, mejor calladita más bonita.”, “La virgen no cuida víboras lagartonas.”, entre otros.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana