Frida Sofía faltó al homenaje de su abuela Silvia Pinal por este motivo

Una de las familiares de la primera actriz Silvia Pinal que no pudo asisitr al homenaje que le realizaron en el Palacio de Bellas Artes el pasado 29 de agosto. Se trató de su nieta Frida Sofía, la polémica hija de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía vive en Miami, pero soprendió que no pudiera viajar al evento de su abuela. Sin embargo, ella tuvo una poderosa razón para no poder asistir. Se pensó que fue por la disputa legal que enfrenta con Enrique Guzmán tras acusarlo de abusar de ella cuando era niña.

Pero en realidad, Frida Sofía no pudo ir porque no puede salir de Miami porque, como te contamos recientemente en La Verdad Noticias, está en medio de problemas legales en Estados Unidos debido a la denuncia de agresión física que le realizó una vecina: “Pero no puede por los papeles, no puede salir de Miami”.

Afirman que Frida Sofía felicitó a Silvia Pinal por llamada

Cuentan que Frida Sofía habló con Silvia Pinal.

Silvia Pasquel aseguró que sí fue invitada pero sabían que no podría asistir por la situación de Frida Sofía en Estados Unidos. Sin embargo, revelaron que la hija de Alejandra Guzmán le había hablado para felicitar a su abuela Silvia Pinal por su homenaje.

Está información fue revelada Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, en la entrevista que le realizaron los reporteros del programa de Imagen “Sale el Sol” en la alfomrba roja del homenaje de la primera actriz.

¿Cuántos años tiene Frida Sofía?

Frida Sofía tiene 30 años.

La influencer y cantante Frida Sofía es hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. Actualmente la joven tiene 30 años y nació el 13 de marzo de 1992.

Aunque por los diversos problemas que ha tenido con la rockera afirman que ha desheredado a su hija aunque recientemente hubieron señales de una posible reconciliación entre ellas.

