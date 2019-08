Frida Sofía: ex novio reveló DÓNDE ABORTÓ la hija de “La Guzman” ¡Desgarrador! (VIDEO)

Frida Sofía: Su ex novio reveló DÓNDE ABORTÓ la hija de “La Guzman” ¡Desgarrador! (VIDEO)

La hija de la “Reina del Rock” en México, Frida Sofía no deja de causar polémica entre la prensa latinoamericana, pues ahora vuelve a surgir a los reflectores tras una contundente declaración que hizo su ex novio Christian Estrada.

Fue en una entrevista para el programa “Un Nuevo Día” que Christian Estrada, ex novio de Frida Sofia, confirmó en la versión con respecto a que la joven perdió al bebé que procrearon juntos, ella sola en su casa.

No hace mucho Christian Estrada manifestó su molestia contra la joven cantante en redes sociales y ahora ha dado a conocer detalles sobre el supuesto aborto que se practicó Frida Sofía en su casa.

Entrevistado en las calles de Miami y al escuchar la pregunta sobre la versión de que algunas amigas de Frida dicen que ella misma se practicó el aborto sola en su casa, el modelo respondió con un simple “Sí”, confirmando los fuertes rumores que ya se sonaba a sus alrededores.

MEDICAMENTOS EN LA VIDA DE FRIDA SOFÍA

Pero esa no fue toda la revelación, pues también ha dicho que: “Yo supe que Frida tenía medicamentos, es un tema donde igual me sigue afectando a mí, no sé si los medicamentos que ella tomaba fue la decisión de no tener a la bebé o lo abortó ella misma”.

Otra de las cosas que salieron a relucir fueron los tipos de medicamentos que la hija de La Guzmán tomaba en ese momento, así lo detalló el modelo: “esos, sí, pero para serte sincero no sé si esa era la razón de que Frida abortó”.

El modelo Christian Estrada para finalizar dejó en claro que en el aspecto sentimental su relación con Frida es cosa del pasado, pero que: “El día que ella negó el aborto, ahí la superé, yo ahorita tengo novia y es por eso que vengo a Miami, pero lo que si no he superado es la causa en que abortó sin mi presencia, me quitó el sueño de ser padre”.

