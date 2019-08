Frida Sofía es una MENTIROSA, asegura abogado.

El abogado defensor del hombre al que Frida Sofía agredió en el año de 2018 asegura que la hija de la rockera Alejandra Guzmán es una mentirosa, pues asegura que el audio que se ha difundido la joven de 27 años de edad pretender cambiar la historia.

Robert C. Domínguez, abogado del hombre al que Frida Sofía acusó de extorsión en el 2018 declaró en el programa de espectáculos “Suelta La Sopa” que su cliente si grabó a la hija de la rockera mexicana, pero no en la intimidad, sino que fue cuando ella lo agredió.

“Ella lo agredió, le rompió los teléfonos, le está ensuciando a su nombre y su reputación a él ahora y no pasa nada. Él filmó ese video que no era un video teniendo sexo. Ella no llamó a la policía, ella nunca llamó al 911, el 911 se lo llamaron a ella y cuando ella se entera que le están llamando la policía (…), ella baja de su apartamento, coge el teléfono que tiene el guardia e interrumpe la llamada y empieza a decir (…) lo que estaba pasando. El guardia le intenta quitar el teléfono y le dice: ‘¡hey, déjeme terminar la llamada!’" comentó.

Frida Sofía mintió sobre su problema con su ex novio

Además del video que ha circulado en las últimas semanas en internet de duración de 30 segundos aproximadamente, el abogado de la ex pareja de Frida Sofía asegura que ella trató de cambiar la historia.

“Ella nunca lo llamó, ella estaba ya tratando de cambiar la historia en ese momento y gracias a Dios, mi cliente tenía un video. Ella le dice el mismo cuento a la policía, el policía ve el video y dice ‘esto es mentira. Lo que tú dices no tiene nada que ver con este video, este video te enseña a ti agrediéndolo a él. Te enseña a ti haciendo esto, esto y esto’. Por eso es que la policía decide arrestarla a ella”, dijo.

Además aseguró que fue el ex novio de Frida Sofía quien le avisó a Alejandra Guzmán para contarle los hechos y que él no quería que se la llevaran a prisión.

