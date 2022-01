Frida Sofia es citada a declarar, acusada de agredir a su vecina

Frida Sofia de nuevo enfrenta problemas legales

Frida Sofia, le tendrá que hacer frente a un nuevo problema legal, pues aseguran que será citada a declarar, esto por la acusación que enfrenta de parte de una vecina que asegura que la agredió y rasguño el rostro.

Recordemos que la hija de la cantante Alejandra Guzmán fue recientemente detenida en Miami, acusada de alteración al orden público y resistirse al arresto sin violencia.

Ahora el programa de espectáculos “Chisme No Like” dio a conocer parte de un documento en el cual se puede leer la fecha en la que Frida Sofía tendrá que enfrentarse con la mujer que la acusa, quien además era su vecina, y sería el 16 de febrero.

Frida Sofia habla de la acusación

Frida Sofia habla de su conflicto legal contra su vecina

Ante el caso legal que enfrenta desde hace bastante tiempo, la cantante Frida Sofia hizo una serie de declaraciones, donde desmiente la acusación de su vecina.

"Ustedes cuando me han visto, en serio, sino es de stage, con uñas así, (largas), yo tocó el piano cómo voy a hacer eso", platicó.

La polémica cantante también contó que cambió de abogado, para poder terminar con el enfrentamiento legal.

"Cambié de abogado y me agarré al más heavy porque ya me cansé de esta señora diciendo que la rasguñe cuando en serio si la hubiera rasguñado no tendría cara, perdóname que te lo diga, pero es la verdad", expresó.

¿Por qué arrestaron a Frida Sofía?

Frida Sofia fue arrestada en Miami

Frida Sofia, recientemente fue arrestada en Miami, supuestamente por negarse a pagar la cuenta del restaurante donde se encontraba.

Ante la situación en La Verdad Noticias te dimos a conocer que, Frida Sofía está deprimida y por eso la arrestaron, según afirmó su papá.

Pablo Moctezuma, papá de la cantante afirmó que ante la muerte de su hermana Natasha; Frida está muy herida y afectada.

A su salida de prisión, Frida Sofia declaró que se encontraba muy triste, pues nadie de su familia estaba ahí para apoyarla o al menos para recibirla.

