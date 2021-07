Frida Sofía ofreció una entrevista exclusiva a la revista People en Español para hablar sobre los abusos y maltratos que ha sufrido a lo largo de su vida, además de la polémica que protagoniza al lado de Enrique y Alejandra Guzmán. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella reaccionó a quienes le acusan de destruir a la Dinastía Pinal.

En dicha entrevista, reveló que le dolía bastante el tener una madre ausente, por lo que considera que no tuvo una infancia agradable: “Amaba a mi mamá más que nada… Esperaba de chiquita que llegara para saber que estaba bien… Esa fue mi niñez, por eso no te puedo decir algo bonito de mi niñez”.

Frida Sofía habla sobre pleito legal con Enrique Guzmán

Frida Sofía abrió su corazón en entrevista para People en Español.

Al ser cuestionada sobre quienes la acusan de destruir el legado familiar por esta polémica, ella respondió que tener un hijo es una responsabilidad que no se puede delegar: “Me vale la dinastía y el apellido. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Si tú traes a un hijo al mundo, lo cuidas tú, lo crías tú, si no, nadie pidió nacer”.

Respecto a la denuncia que Enrique Guzmán interpuso en su contra, Frida Sofía aseguró que ella también está en proceso de reafirmar su demanda: “Enrique me demandó, la víctima soy yo. Tomó el primer paso legal, pero sin lo que se necesita para ir y presentar jurídicamente algo, que son pruebas, testigos, la verdad”.

¿Qué dice Silvia Pinal de Frida Sofía?

La veterana actriz asegura que no quiere mancharse las manos con "cosas falsas".

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Silvia Pinal reaccionaba a la polémica que su nieta y su ex esposo protagonizan. Sin embargo, ella aseguró en entrevista con Mara Patricia Castañeda que no se involucraría en cosas falsas, dando a entender que no creía en las declaraciones de Frida Sofía.

Recordemos que la hija de Alejandra Guzmán acusó a Enrique Guzmán de haberla tocado de manera indebida cuando ella solo tenía cinco años de edad. Por su parte, el veterano cantante ha salido a defenderse, asegurando que dichas declaraciones son mentira.

Fotografías: Redes Sociales