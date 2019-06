Frida Sofía es ATACADA en Instagram por su ex novio con un contundente mensaje

La polémica entre Frida Sofía y Alejandra sigue continuando y tal parece que las entrevistas que ha realizado la cantante rockera, la joven aprovecha la oportunidad para enviarle diversos mensajes a su mamá en redes sociales.

Recientemente Frida Sofía rompió el silencio y confesó la verdad sobre el pleito que tiene con su mamá Alejandra Guzmán, ambas han estado distanciadas desde hace varios meses.

La hija de Alejandra Guzmán mencionó que está muy afectada y dolida por el regalo de cumpleaños que le hizo un ex novio en el cumpleaños de la cantante, además de que ambos se hospedaron en el mismo hotel, esta situación causó el disgusto de Frida Sofía.

Como recordamos Frida Sofía concedió una entrevista para el programa "Suelta la sopa", donde la conductora quería unir nuevamente a la joven con su mamá Alejandra Guzmán para que puedan arreglar sus problemas.

Frida Sofía no tiene deseos de platicar con su mamá, pues así lo ha hecho saber en sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. La actitud de la joven con su mamá, ha ocasionado el disgusto de los usuarios y de su ex novio Christian Estrada, quien no dudo en enviarle un mensaje a su ex por el comportamiento que ha tenido con Alejandra Guzmán.

El mensaje que el ex novio de Frida Sofía escribió en sus historias de Instagram expresan lo siguiente: "Siempre quejándote de todo y a la vez fingiendo no darle importancia a nada, vives de esperanzas que no sabes ni qué esperas".

Ante los comentarios de Christian Estrada, los usuarios han mencionado que el ex de Frida Sofía solo busca fama con la situación que se ha dado con la hija de Alejandra Guzmán.