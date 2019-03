Frida Sofía envía contundente mensaje a  usuarios que la han insultado (FOTOS)

Luego de los fuertes comentarios que hizo Frida Sofía sobre su prima Michelle Salas, los usuarios en redes sociales han atacado a la hija de Alejandra Guzmán a través de mensajes en sus redes sociales.

Frida Sofía sigue dando de qué hablar, pues recientemente decidió compartir en sus historias de Instagram los mensajes de acoso que está recibiendo debido a los comentarios que hizo sobre la hija de Luis Miguel.

"Es muy difícil tratar de complacer a todos pero más difícil es tener que agachar la cabeza y callarte todo ante la prensa para que tu "familia" no se vea mal. Y como mucha gente se burla del hecho de que mi familia no me pela, del hecho de que estoy sola y que no veo a mi mamá. Pues que se burlen bien". Escribió Frida Sofía.

En otra fotografía la hija de Alejandra Guzmán expresó que luego de estar realizando diversos comentarios sobre su prima Michelle Salas debido a las comparaciones que han hecho de ambas; los usuarios le han escrito a Frida Sofía que se suicide.

En otro mensaje Frida Sofía expresó lo siguiente: "Me llegan aproximadamente 100 a 200 mensajes así todos los días. Diciéndome que me suicide, que mi mamá no me quiere, que mi papá me abandonó, que no sirvo para nada". Mencionó la hija de Alejandra Guzmán.