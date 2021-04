Frida Sofía enseña video de La Guzmán aceptando que violentaban a Silvia Pinal

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Frida Sofía Acusó a su abuelo Enrique Guzmán de Abuso sexual, y desde entonces todo ha sido una trama llena de dimes y diretes, sin emabrgo, la hija de Alejandra Guzmán no deja de sacar fotos y videos que “prueban” las agraseiones del rockero.

Hace poco te platicamos de una foto en la que se ve a la cantante siendo solo una niña, viendo con temor a su abuelo.

Ahora tiene una confesión de la rockera Alejandra Guzmán aceptando que su mamá fue víctima de abuso y de violencia, e incluso revelaba que no quería que eso le pase nunca a su hija.

Junto al video la presunta víctima de Enrique Guzmán compartió un mensaje en el que sigue firme con la idea de continuar con el proceso hasta tener justicia.

Frida Sofía compartió el video en su cuenta oficial de Instagram

La cantante de Ándale recibió cientos de comentarios en sus redes sociales por parte de sus fans quienes la impulsan a no callarse nunca, y exigir justicia ante todo.

“Frida no miente”, “Fuerza Frida, no estás sola!!”, “Estamos contigo Frida, NO TE QUEDES CALLADA”, “No hay peor ciego que el que no quiera ver Estamos contigo Frida”, le comentaron a la cantante.