Frida Sofía dice que Enrique Guzmán mató a un hombre y lo llama "viejo pedófilo"

Frida Sofía arremete en contra de Enrique Guzmán.

La pelea entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía continúa, ahora la hija de Alejandra Guzmán reacciona a las declaraciones del cantante y no solo lo llama "viejo pedófilo", sino que lo acusa de haber asesinado a un hombre.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la pelea entre Enrique Guzmán y Frida Sofía inició en el año 2021, luego de que la joven denunciará que fue víctima de abuso por parte del cantante, cuando era una niña.

Desde entonces Frida Sofía ha estado distanciada de la familia de su madre e incluso entabló una demanda en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, misma que acaparó los titulares del mundo de la farándula.

Frida Sofía lanza fuertes acusaciones contra Enrique Guzmán

Frida Sofía además asegura que continuará con la batalla legal en contra de su abuelo.

Hace unos días Enrique Guzmán fue cuestionado sobre su nieta Frida Sofía y aseguró que no quería saber nada de ella e incluso no quería verla ni en su lecho de muerte.

Tales comentarios generaron el enojo de Frida Sofía, quién envió unos audios al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde llamó "viejo pedófilo" a su abuelo y además lo acusa de haber matado a un hombre, que señala era un mesero:

“Pedófilo, asqueroso, no soy tu fuc*** familia. A veces la sangre no es tan gruesa, cabrón, pedófilo cule**. Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada pero ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas? Puerco" se escucha.

Los audios fueron difundidos por el programa “De primera Mano” y Gustavo Adolfo Infante aseguró que existen más y fue la propia Frida Sofía quien aseguró que no tenía problemas en que fueron dados a conocer.

¿Qué pasa con Frida y Alejandra Guzmán?

Frida Sofía asegura que no quiere saber nada de su mamá Alejandra Guzmán.

Frida Sofía y su mamá Alejandra Guzmán se encuentran distanciadas desde hace varios años, luego de que la joven señalara a su mamá de haberse involucrado en un romance con un ex novio.

Sin embargo la situación empeoró luego de que Frida Sofía acusó de abuso a su abuelo, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán no la apoyó.

Pese a las constantes peleas en las que se ha involucrado, Alejandra Guzmán ha declarado que está segura que en un futuro existirá una reconciliación con su única hija Frida Sofía.

