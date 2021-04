Frida Sofía denuncia que Enrique Guzmán la manoseó desde los 5 años

“Enrique Guzman siempre fue un hombre muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir sobre eso, fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo, me hizo cosas feas, me manoseó desde los 5 años”, declaró una Frida Sofía con la voz entre cortada al periodista Gustavo Adolfo Infante en una reciente entrevista para 'De Primera Mano'.

La reciente entrevista de Frida Sofía para el programa ‘De Primera Mano’ ha causado gran polémica en las redes sociales, esto debido a las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, quien asegura que Enrique Guzmán, su abuelo, abusó sexualmente de ella cuando apenas era una niña.

Al borde del llanto, Frida Sofía aseguró que siente un gran odio por Enrique Guzmán, a quien considera como un hombre asqueroso y abusivo, para después revelar que él la manoseo desde los 5 años de edad. Sin embargo, ella menciona que nunca le dijo nada a su familia por temor al que dirán.

