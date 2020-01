Frida Sofía de lo más SEXY este 2020 ¡Espectacular!

Frida Sofía sorprendió a sus más de 1,3 millones de seguidores tras publicar un video en donde enseña sus mejores atributos y un outfit de impacto, que dejó a más de uno sin aliento. ¡Vaya forma de recibir el año!

Recordemos que Frida Sofía ha sido protagonista de las noticias más escandalosas de la familia Pinal, puesto que en diversas ocasiones ha sido la principal causante de las peleas dentro de esta familia tan famosa en el mundo mexicano de la farándula.

Asimismo su “alocada” forma de ser la ha llevado a realizar grandes espectáculos que a los segundos y gracias a las redes sociales se hacen totalmente virales, colocandola como una de las artistas más polémicas del medio.

FRIDA SOFÍA EN INSTAGRAM

A pesar de que su carrera como cantante no termina de despegar, la hija de Alejandra Guzmán, ha mantenido su fama a través de sus redes sociales, en las cuales ha logrado tener millones de seguidores que siempre están al pendiente de las actividades de Frida.

Su esfuerzo por colocarse en el medio artístico la ha llevado a realizar algunos sencillos musicales y a tener una gran presencia en Instagram, la cual mantiene a través de sus grandiosos contenidos, donde nos mantiene al tanto de sus peleas con su madre, de sus innumerables viajes y de su excelente condición física

MIRA CÓMO RECIBIÓ EL AÑO FRIDA SOFÍA

En esta ocasión Frida sorprendió a sus seguidores a través de un video donde muestra a detalle su espectacular figura junto al mensaje “Dice que no es suficiente”; un sexy video que ya llegó a más de 194 mil likes y 700 comentarios.

Varios seguidores aprovecharon esta publicación para realizar varios piropos hacia la artista y comentarios como “Gracias por el taquito de ojo”, “Que hermosa eres”, “cuerpazo” y “Me caso”, entre otros.

Recordemos que también Frida, recientemente compartió un video donde aparece cantando el clásico navideño de Mariah Carey “All I want for christmas is you”, a través del cual muchos de sus fans aprovecharon para resaltar el gran talento que tiene esta artista.

