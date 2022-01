Frida Sofía da sus primeras declaraciones al salir de prisión

La polémica hija de Alejandra Guzmán tuvo que pagar 1500 dólares para poder recuperar su libertad.

La Verdad Noticias te dio a conocer en la mañana del día de hoy que Frida Sofía había sido arrestada en la ciudad de Miami. De acuerdo a información que circula en Internet, la polémica hija de Alejandra Guzmán fue acusada de tres delitos: disturbios en un lugar público, alteración del orden público y resistencia a la policía.

Horas más tardes y luego de haber pagado una fianza de 1500 dólares, la polémica estrella abandonó el recinto penitenciario, en donde a las afueras le esperaban diversos reporteros, a quienes le dio mayor detalle de lo ocurrido. Según sus declaraciones, ella se encontraba en un evento cuando fue sacada del mismo por presuntamente robar una botella de agua.

“A la manager de JOYA no le caí bien y me quisieron sacar, pero me sacaron bien feo… Dijeron que era porque yo me había robado un agua”, declaró la controversial hija de Alejandra Guzmán, quien mostró los moretones que le dejaron los guardias de seguridad del evento.

Su familia no la apoyó

Por otro lado, la intérprete de ‘Chicas Malas’ aseguró que este momento la dejó en shock. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que confesó sentirse triste al ver que no contaba con el apoyo de su familia, pero que como siempre ella vería la forma de salir adelante por su propia cuenta

“Estoy en shock ahorita… ¿Saben que es lo triste? Que nadie de mi familia está aquí, para que vean. Literal, yo no tenía donde irme hoy… Yo me las arregló”, añadió Frida Sofía.

¿Qué edad tiene Frida Sofía?

La nieta de Silvia Pinal ha vivido su vida inmersa en el escándalo.

Frida Sofía tiene 29 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, ella nació el 13 de marzo de 1992 en la CDMX y es fruto de la fallida relación entre la cantante Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma. Lamentablemente, ha tenido un distanciamiento con su madre, mismo que le ha hecho tener una vida inmersa en la polémica.

Fotografías: Redes Sociales