¡Frida Sofía confiesa la verdadera razón de sus problemas con Alejandra Guzmán!

Este año la vida de Frida Sofía se ha vuelto un libro abierto, revelando detalles íntimos sobre su vida y relación con su madre, Alejandra Guzmán, de la cual lleva más de un año alejada y sin comunicación.

Con cada video publicado en sus historias en las redes sociales o cada nueva entrevista que sale al aire, Frida Sofía revela datos duros sobre su infancia, argumentando que debido al mal ejemplo que había en su casa, su formación la ha convertido en la persona polémica y dañada que es un en día.

Su más reciente aparición en la televisión, fue en el programa de espectáculos de TV Azteca: ‘Ventaneando’, donde ofreció una exclusiva a la periodista Pati Chapoy, la cual ha sido transmitida durante las transmisiones de esta semana en la emisión de TV Azteca.

Con el corazón en la mano, la hija de ‘la reina del rock’ confesó a Chapoy la verdadera razón por la que no se habla con su madre, la cual había estado omitiendo por dolor y vergüenza, hasta ahora que ya no pudo retenerla más.

¡Frida Sofía confiesa la verdadera razón de sus problemas con Alejandra Guzmán!

Frida Sofía admitió que lo que hace unas semanas se estuvo rumorando, ya que si perdió a un bebé:

“Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida”.

La joven mencionó que su embarazo fue producto de su relación con Christian, el ex novio de Frida con el que se ha vinculado sentimentalmente a ‘La Guzmán’, versión que parece ser cierta, ya que comentó que desde que Christian se fue a San Diego en el 2018, comenzó a ver que se quedaba en los mismos lugares que su mamá.

“Sabía que él me embarazó, yo le dije en Año Nuevo y me dijo: agarró un avión ahorita. Pero de repente pasan tres horas, cinco horas y veo en el Instagram botellas y viejas gritando y los cohetes y yo en mi cama sola, lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y pena y después de eso no hable más con mi mamá”.

Frida Sofía dijo que después de ese evento decidió acudir al ginecólogo, y cuando le preguntaron si quería tener al bebé respondió que no, ya que no deseaba hacerse cargo sola.

¡Frida Sofía confiesa la verdadera razón de sus problemas con Alejandra Guzmán!

QUIZÁ TE INTERESE: Tras su polémica, Frida Sofía formará parte de un Reality Show

Dale clic en la estrella de google news y síguenos