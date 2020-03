Frida Sofía celebra su cumpleaños con tremenda GROSERÍA de Alejandra Guzmán

Frida Sofía y su madre, Alejandra Guzmán, se encuentran protagonizando un nuevo escándalo en el medio del espectáculo que confirma el triste distanciamiento que todavía existe entre ellas, ya que usuarios de las redes sociales aseguran que la cantante no felicitó a su hija en su cumpleaños.

El pasado viernes 13 de marzo, Frida Sofía celebró su cumpleaños número 28 y a través de sus historias de Instagram presumió las emotivas felicitaciones que recibió por parte de sus familiares y amigos, pero hubo algo que causó polémica entre sus seguidores ya que el nombre de Alejandra Guzmán no apareció en la serie de imágenes.

Usuarios de las redes sociales aseguran que la relación madre-hija que sostienen Frida Sofía y Alejandra Guzmán no ha tenido mejoría debido a que la cantante mexicana no mandó un mensaje de felicitación por el cumpleaños de su hija o al menos no lo hizo público con sus fans.

Frida Sofía celebra su cumpleaños con tremenda GROSERÍA de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía pronto lanzará nuevo sencillo

Pero la ausencia de la felicitación de su madre en el día de su cumpleaños es algo que no le preocupa en lo más mínimo a Frida Sofía, ya que en sus historias de Instagram presumió el pequeño y emotivo festejo que tuvo con sus amigos cercanos dentro de un estudio de grabación.

Frida Sofía celebra su cumpleaños con tremenda GROSERÍA de Alejandra Guzmán.

Frida Sofía aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores de Instagram que muy pronto lanzará su nuevo sencillo musical y los invitó a estar al pendiente de sus redes sociales para que puedan ser los primeros en escucharla como agradecimiento por todo el apoyo que le han dado.

Te puede interesar: Frida Sofía y su polémico matrimonio ¡Entérate de todo!

Frida Sofía celebra su cumpleaños con tremenda GROSERÍA de Alejandra Guzmán.

Debes de saber que Frida Sofía ha incursionado en el mundo de la música con “Ándale” y “Nada es para tanto”, dos temas de su autoría y que han tenido un éxito promedio en las plataformas de streaming como Spotify y Youtube, demostrando que ella también heredó el gusto por el canto.

Fotografías: Twitter e Instagram @ifridag

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana