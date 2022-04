Frida Sofía 'ataca' a su abuelo y habla de su relación con Alejandra Guzmán

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pues mantiene la postura contra la familia Guzmán luego de que todos se mostraran en su contra cuando hizo públicos los presuntos abusos que sufrió por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

En una entrevista para ‘El Gordo y la Flaca’, la cantante dio a conocer detalles de su relación actual con Alejandra Guzmán, así de cómo se siente tras la muerte de Natasha, su hermana, quien era hija de su papá Pablo Moctezuma.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que la joven está deprimida y por eso la arrestaron en enero de este año, pues recordemos que provocó un alboroto en un restaurante.

Cuando le preguntaron sobre la comunicación que tiene con su mamá y si la cantante le dio el pésame tras la muerte de su hermana Natasha, la joven señaló que nadie de la familia Guzmán le habló.

“No, nunca, no, yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar sus representantes, pero yo me represento sola, no tengo ningún problema”.