Frida Sofía utilizó sus redes sociales para arremeter en contra de todos aquellos que la comparan con su prima Michelle Salas, quien acaparó las miradas de los integrantes de la Dinastía Pinal al aparecer en la alfombra roja del Festival de Cannes 2021. Esta situación provocó que los cibernautas hicieran duros comentarios contra la hija de Alejandra Guzmán.

Sin embargo, Frida no se quedó callada y a través de sus historias de Instagram compartió varias capturas de pantalla que mostraban los ataques que recibía por parte de sus haters, las cuales acompañó con el siguiente mensaje: “Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna, ya estoy harta de las comparaciones y el bullying”.

Frida Sofía dice no tener relación con Michelle Salas

A través de Instagram, la hija de Alejandra Guzmán dijo estar harta de ser comparada con otras personas.

Posteriormente, la controversial hija de Alejandra Guzmán revela que la gente siempre se burla de ella: “¿Por qué siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer? ¿Por que me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos y no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna”.

Finalmente, Frida Sofía señaló que entre ella y la hija de Luis Miguel no hay contacto, lo cual hace más evidente su enojo ante las comparaciones: “No entiendo por que el compararme siempre con Michelle… Ni ella me habla ni yo a ella ¡No quiero ser como nadie! Y si ella está más bonita, ¿quién dijo que no?”.

¿Qué dijo Frida Sofía de Michelle Salas?

Las dos integrantes de la Dinastía Pinal han sido comparadas más de una vez.

Tal y como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que las redes sociales comparan a Frida Sofía y Michelle Salas, lo cual ha provocado que entre ellas ocurra un distanciamiento familiar que cada día es más difícil de solucionar.

Ante dicha situación, ella declaró en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante que ella estaba harta de esta situación: “Güey, ya sé que no soy la más bonita, ni la más cute. Ya estoy hasta la madre que me comparen con Michellita… Yo nací loca, a mí no me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen en realidad, ella no es así”.

