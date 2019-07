Frida Sofía amenaza a Alejandra Guzmán de mandarla ¡A LA CÁRCEL!

En las últimas semanas, las diferencias entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía se han vivido en diferentes capítulos de altas y bajas, pues la guerra de declaraciones ha sido demasiado intensa.

Ahora, la polémica primogénita de la cantante, una vez más no se quedó callada y volvió a despotricar acerca de su madre, durante una entrevista que le realizó el programa ‘Primer Impacto’.

Ahí, la joven de 27 años desmintió categóricamente las declaraciones que Alejandra Guzmán habría realizado al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde puntualizó que su hija tenía problemas de actitud y adicciones debido a un trastorno de personalidad (enfermedad psiquiátrica).

Fue así que en el adelanto de la entrevista, Frida Sofía arremetió contra su famosa madre, quien dijo que miente acerca del trastorno que supuestamente padece.

Además, la acusó de cometer un acto ilegal, pues ella no tiene ningún derecho en revelar información tan delicada:

“Mi propia madre diciendo cosas, en primera… ni quiero tocar el tema, pero ¿Borderline?, im not”, dijo Frida.

Frida Sofía aseguró que su mamá desea verla en el suelo y que ya no hay quien la pare, además de que habló de la enfermedad que dijo su mamá que tenía.

Además dijo que solo aceptaría haber con Alejandra Guzmán, solo si un profesional estaba presente y que ese mismo indicara en indicar que problemas tienen las dos, pero de no ser así prefería no hablarle. Asimismo, amenazó a su madre sosteniendo que era ilegal dar un diagnostico que no es verdadero.

