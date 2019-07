Frida Sofía acepta que la pelea con Alejandra Guzmán fue para publicitarse.

En las últimas semanas se ha vivido una guerra de declaraciones entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, pero se ha sabido de propia voz de la hija de la rockera que ha utilizado la pelea con su madre para hacerse publicidad.

La joven de 27 años de edad admitió que la polémica que se ha generado en torno a su pleito con Alejandra Guzmán le ha funcionado para hacerse publicidad; así lo dio a conocer la reportera Nelssie Carrillo cuando entrevistó a la joven en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles; en donde hizo su debut con la canción “Ándale” en la gala de la entrega de los Premios de Balón de Oro de la Liga MX.

“La verdad no me esperé sentirme así, como nerviosa, al principio me tembló la patita y ya después dije: ‘no, de aquí soy’’, explicó la única hija ‘La Guzmán’.

Frida Sofía acepta colgarse del pleito con su madre

Además de preguntarle sobre su pleito con la cantante Alejandra Guzmán de igual manera cuestionó si pretende tener colaboraciones con algunos cantantes del género urbano y la joven dijo que pueden ocurrir algunas colaboraciones.

La periodista Nelssie Carrillo la cuestionó sobre si es verdad que utilizó la polémica con la rockera para darse publicidad y admitió que si ha servido para esto, pero que nunca fue su intensión.

“Ah eso si no, eso no es cierto pero no me voy a poner a discutir ni dar explicaciones de eso porque al final sí fue como una publicidad, o sea, pero era un nudo en la garganta en realidad’’.

El momento que Frida Sofía aprovechó para dejar hablando sola a la periodista Nelssie Carrillo fue cuando la periodista le cuestionó sobre Christian Estrada, se dio la media vuelta y continuó con su camino.

