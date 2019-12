Frida Sofía ESTALLA ante los medios de comunicación por Alejandra Guzmán (VIDEO)

La controversial cantante Frida Sofía no se aleja de las polémicas, pues esta vez ha intentado supuestamente solo enfocarse en su carrera como cantante, vuelve a dar de que hablar con sus comentarios ante la prensa de espectáculos.

Hay que destacar que la bella hija de Alejandra Guzmán se ha ido colando en los medios de comunicación hispanos, tocando puertas y buscando oportunidades para presentarse, ya sea cantando, conduciendo, o mostrando cualquiera de sus dotes artísticos.

Estalla en contra de quienes critican a Alejandra Guzmán

Frida Sofía ESTALLA ante los medios de comunicación por Alejandra Guzmán (VIDEO)

No queda duda que Frida Sofía se está abriendo paso rápidamente en la industria musical, pero mucho de lo que ha logrado lo ha hecho gracias a las grandes polémicas en las que se ha visto envuelta, pues no hace mucho Frida Sofía anunció desapegarse por completo de su familia al cambiar su apellido, pues no tiene caso seguir cargando el nombre de una dinastía que te ha dado la espalda.

Y ahora que recientemente fue la invitada especial en la inauguración de una exclusiva boutique de vestidos de novia, donde se le aceraron los medios de comunicación y carismáticamente Frida Sofía habló de muchos temas de su vida, su carrera, entre otros que surgieron en el momento.

En algún momento de la entrevista, le cuestionaron sobre si ya se le antojó casarse, por lo que contestó con sentido de humor: “Pero los papeles y después te demanda el marido, pero bueno los matrimonios son divinos”.

La intérprete de ‘Ándale’ en tono de broma también relató que su pleito con Chiquis ya es parte del pasado y detalló, “Ay, sí. Ya hablamos de eso, fue una estupidez, e incluso, hasta contó que se siente muy honrada de que su tío la quiera para ser la imagen de una marca de condones.

¿Por qué estalló Frida Sofía?

Hay recordar que la hija de Alejandra Guzmán se ha caracterizado por ser una bomba de tiempo esperando a estallar, pues no hace mucho Frida Sofía estalló contra la periodista de espectáculos Angélica Palacios, a quien le dijo hasta de lo que se iba a morir por haber hablado mal de ella.

Es por eso que en esta nueva ocasión cuando llegó el momento de hablar de su mamá Frida cambió de actitud y ya en tono serio dijo no saber nada sobre la canción que le dedicó Alejandra Guzmán y en cuanto le preguntaron sobre los memes que le hicieron a la rockera, la también cantante estalló diciendo que:

TE PUEDE INTERESAR: Frida Sofía quiere hacer las paces con Alejandra Guzmán ¡Impactante!

“No sé, pues así es la gente. Ni he visto los memes, ¿para qué? Mejor yo voy a hacer los míos”.

Únete a nosotros en Instagram