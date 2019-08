Frida Sofía ABORTÓ porque su novio le puso el cuerno con Alejandra Guzmán ¡TRAICIÓN!

Frida Sofía reveló la razón de su ABORTO

Frida Sofía, la hija de la rockera Alejandra Guzmán se ha visto metida en líos bastante gruesos, por lo que han sido el ojo del huracán durante varias semanas consecutivas; esto puso en aprietos a las famosas.

“No he sido completamente honesta. Sí tuve un aborto, es lo que más me ha dolido en toda mi vida porque yo siempre he querido una familia”.

“Vomité y dije: ‘¡Ay Dios mio! No, no y no’. Me hice la prueba y salió positivo.

Finalmente la verdad salió a la luz y muchos internautas creyeron que se trataba de otro problema con su mamá, Alejandra Guzmán; sin embargo cuando ella contó lo que realmente había pasado todos cambiaron de parecer, pues la verdadera razón fue otra.

“Me dijeron los médicos: ‘Tienes cinco semanas de embarazo ¿En dónde está el papá?, ¿sabe?’ Me dijeron: ‘¿Quieres tener al bebé?’ y ahí pues me tome la pastilla. Todavía me duele mucho”.

Se trata del padre del pequeño, algunas fuentes afirman que el modelo Christian Estrada huyó de Frida cuando se enteró que ella esperaba un hijo suyo; pero no, la realidad fue otra totalmente diferente; ella miró historias en redes sociales en donde aparecían mujeres y un sinfín de botellas, haciendo alusión a lo bien que se la había pasado en año nuevo; lo que sin duda la decepcionó mucho.

“Veo en el Instagram, y veo las botellas, escucho a muchas viejas gritando y escucho los cohetes, y yo en mi cama hecha mierda, sola. Es lo más feo que me ha pasado en mi vida”

NOTA: Se dice que el modelo Chirstian Estrada sostuvo un romance con Alejandra Guzmán y fue por eso que Frida tomó distancia con su madre, pues según relató no era la primera ocasión en la que ella hacía este tipo de cosas.

Cabe destacar que entre pleito y pleito, esto funcionó como una de las mejores estrategias, convirtiéndose en una cortina de humo para posicionar a Frida Sofía en Internet ya que estaba por incursionar al ámbito musical y claro que al ser una de las más buscadas su éxito sonaría en todos lados; o tal vez al mirar su nombre ya estaría muy bien identificada por la audiencia.

Frida Sofía contó que desde muy pequeña resintió la ausencia de su madre, pues la guzmán estaba muy enfocada a su carrera artística lo que hasta cierto punto, le absorbia más tiempo del que podría tener para compartirlo con su hija.

