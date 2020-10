Free Guy de Ryan Reynolds retrasa su fecha de estreno con divertido trailer

Los cines están luchando por permanecer abiertos mientras una película tras otra retrasa su fecha de estreno. Ryan Reynolds está aportando algo de diversión a la situación con el nuevo avance de Free Guy.

El teaser anuncia los lanzamientos completos del tráiler el lunes 5 de octubre. En él, el director de la película, Shawn Levy, y el elenco (Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery y Utkarsh Ambudkar) graban de forma remota algunas líneas promocionales para fechas de estreno alternativas.

Cubren todo, desde el día de Navidad, el año nuevo, "un" cuatro de julio, hasta Marte en retrógrado. Al final, Reynolds cree que han cubierto cualquier fecha de lanzamiento durante los próximos 50 años más o menos.

En la película Free Guy el actor Ryan Reynolds interpreta a un cajero de banco

¿De qué trata la película Free Guy de Ryan Reynolds?

En Free Guy, Reynolds interpreta a un cajero de banco llamado Guy, que se da cuenta que es un personaje de fondo en un videojuego de mundo abierto que pronto se desconectará. En una entrevista reciente, Keery comparó la película con el exitoso programa The Truman de Jim Carrey de 1998, con algunas otras influencias agregadas a la mezcla.

"Esa fue una de las cosas en las que cuando mis amigos me preguntaban de qué se trataba la película, yo decía: Sí, es como si "Truman Show" se encontrará con “Volver al Futuro”,, quizás con un poco de “ Ready Player One'." Dijo Keery. "Sí, fue una verdadera bendición trabajar con Ryan. Es como el tipo más agradable que he conocido en toda mi vida".

Ryan Reynolds también comparó la película con “Volver al Futuro”. Dijo que Free Guy es "una versión actualizada de “Volver al Futuro” para esta generación. Realmente se sintió como “Volver al Futuro”.

"Estaba imbuido de ese mismo tipo de cumplimiento de deseos, acción-aventura, pequeños elementos de ciencia ficción y sobrenatural, así que para nosotros, se sintió realmente oportuno . El actor Ryan Reynolds también ha dicho que Free Guy es la película favorita que ha hecho.

Al describir la película, Levys dijo: "En un nivel muy literal, Free Guy trata sobre Guy, que es un cajero de banco. Trabaja en un banco, y su banco es asaltado 17 veces al día, y finalmente se da cuenta de que es extraño y no es normal", dijo Levy.

TE PUEDE INTERESAR: Ryan Reynolds hace ENORME donación para combatir el racismo en Estados Unidos

"Ryan y yo hemos hablado de Free Guy como una historia de origen de superhéroe sin la capa, las medias y la IP. Si vivieras en un videojuego y pudieras dominar el sistema, tus poderes serían ilimitados". Free Guy se estrena en los cines el 11 de diciembre (¿o tal vez en otra fecha?).