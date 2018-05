Freddy Ortega revela la terrible enfermedad que le diagnosticaron

El productor y comediante Freddy Ortega no soportó más y reveló la terrible enfermedad que le diagnosticaron y a cuantos médicos tuvo que visitar.

El comediante Freddy Ortega reveló que a lo argo de su vida ha tenido que vivir con intensos miedos y ataques de pánico, por lo que en su momento tuvo que visitar varios hospitales. El Mascabrother encontró la cura en el alcohol, ya que un doctor, amigo de toda la vida se lo recomendó.

“Nunca hemos sabido el motivo, pero sí te puedo decir que es algo espantoso y complicado… Gracias a la vida he encontrado una solución para poder tratar este tipo de miedos, y aunque suene tonto, el whisky fue mi mejor medicina… Un doctor que es mi amigo de toda la vida me lo recomendó y me dijo que iba a depender de mí, si funcionaría o no, pero que cada vez que sintiera esa ansiedad, lo que él me recomendaba era tomarme un whisky y fue mágico… Después de eso no suelto mi anforita de whisky, porque cuando intentan darme los ataques, sé que traigo a mi lado el remedio”, relató.