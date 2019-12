Freddy Mercury envía regalos de navidad a sus amigos ¡la muerte no lo detiene!

El cantante británico Freddy Mercury esta navidad tuvo una participación al estilo del videoclip “Thriller” del también fallecido Michael Jackson; puesto que recientemente varios de sus famosos compañeros recibieron regalos navideños de este icónico artista.

La información respecto a este tema menciona que el intérprete de “Bohemian Rhapsody” dejó muy claro en su testamento el envío de una canasta navideña a las personas que se encuentran dentro de una lista que este mismo artista elaboró antes de su muerte. Pero ¿quiénes están en esta exclusiva lista de Freddy?

Pues nada más ni nada menos que artistas a la altura de Elton John, de quien se sabe que ha recibido este excelente detalle póstumo de Mercury. !Sin duda es un verdadero afortunado¡

FREDDY MERCURY SE ASEGURA DE SER RECORDADO ESTA NAVIDAD

Recordemos que Freddy Mercury es un cantante reconocido por su singular voz y su forma tan extravagante de realizar cada uno de sus shows; entre sus éxitos más reconocidos como vocalista de la banda Queen están “Killer Queen”, “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We Are The Champions” y “Don’t Stop Me Now”, entre otros.

Asimismo podemos decir que su muerte, sucedida en 1991, fue una de las más dolorosas en el mundo de la música, puesto que Mercury representaba una de las figuras más influyentes de los últimos años. También la famosa revista estadounidense “Rolling Stone” lo colocó entre los primeros 20 puestos de su lista de los 100 mejores cantantes de todo el mundo.

ELTON JOHN UNO DE LOS AFORTUNADOS EN LA LISTA DE MERCURY

Ahora a casi 30 años de su muerte, Mercury sigue dando de qué hablar debido a una se sus peticiones antes de morir, la cual fue mandarle obsequios muy especiales cada navidad a sus seres queridos y amigos más cercanos. Y con esto corroboramos que Freddy ¡pensaba realmente en todo! no sólo en sus interpretaciones sino en la gente que apreciaba, a quien consideró incluso después de su muerte.

