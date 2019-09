Freddie Mercuy vuelve a la vida a través de un box set de su carrera solista

Para el 11 de octubre quedó agendada la publicación de "Never Boring", un box set con lo mejor de la historia solista de Freddie Mercury, el carismático frontman de Queen, una de las voces definitivas en la historia de la música popular. Ediciones especiales de "Mr. Bad Guy" (1985), "Barcelona" (1988) y una compilación de actuaciones figuran en el grueso de la producción.

Este es el contenido de este box set.

Además, un DVD y Blu-ray con videos, presentaciones en vivo con su admirada Montserrat Caballé y una entrevista; cerrando todo con un libro de fotografías -cuya introducción fue escrita por Rami Malek, el actor que lo personificó en la aplaudida "Bohemian Rhapsody"-, varias de ellas nunca antes publicadas, siendo acompañadas de pensamientos y frases dichas por el artista en vida.

"Never Boring lleva a tu vida un trozo de Freddie. Espero que puedas sentarte con esta colección y dejar que la música, imágenes y extractos de la vida de Freddie Mercury te inspiren, como a mí", aseguró Malek en la presentación de este trabajo, del que ya podemos disfrutar un adelanto: el videoclip de la canción 'Love Me Like There's No Tomorrow'.

Este es el detalle de lo que incluirá este box set que seguramente resultará un éxito de ventas:

CD 1: "Never Boring"

01. 'The Great Pretender'

02. 'I Was Born to Love You'

03. 'Barcelona'

04. 'In My Defence'

05. 'Love Kills'

06. 'How Can I Go On'

07. 'Love Me Like There's No Tomorrow'

08. 'Living On My Own'

09. 'The Golden Boy'

10. 'Time Waits for No One'

11. 'She Blows Hot and Cold'

12. 'Made in Heaven'

CD 2: "Mr. Bad Guy" - Special Edition

01. 'Let's Turn It On'

02. 'Made in Heaven'

03. 'I Was Born to Love You'

04. 'Foolin' Around'

05. 'Your King of Lover'

06. 'Mr. Bad Guy'

07. 'Man Made Paradise'

08. 'There Must Be More to Life Than This'

09. 'Living On My Own'

10. 'My Love Is Dangerous'

11. 'Love Me Like There's No Tomorrow'

CD 3: "Barcelona" - Special Edition

01. 'Barcelona'

02. 'La Japonaise'

03. 'The Fallen Priest'

04. 'Ensueño'

05. 'The Golden Boy'

06. 'Guide Me Home'

07. 'How Can I Go On'

08. 'Exercises In Free Love'

09. 'Overture Piccante'

Blu-ray/DVD

01. 'Made in Heaven'

02. 'The Great Pretender'

03. 'Living On My Own'

04. 'Barcelona'

05. 'I Was Born to Love You'

06. 'Time Waits for No One'

07. 'In My Defence'

08. 'Living On My Own'

09. 'THe Golden Boy' (La Nit performance, Barcelona)

10. 'How Can I Go On' (La Nit performance, Barcelona)

11. 'Barcelona' (La Nit performance, Barcelona)

12. (bonus videos)

13. Freddie Mercury & Dave Clark "Time" Interview

14. 'The Great Pretender' (Extended Version)

15. 'Barcelona' (Ku Klub performance, Ibiza)

