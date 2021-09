Freddie Mercury y el día que fue llamado afeminado por Sid Vicious

Freddie Mercury, líder y vocalista de la banda Queen, se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales luego de que sus fanáticos y el público en general recordarán el enfrentamiento que tuvo con Sid Vicious, conocido por ser bajista y corista del grupo Sex Pistols, durante 1977.

Este polémico encuentro tuvo lugar en un estudio de grabación ubicado en Wessex, Inglaterra y fue un intento por crear una amistad con la agrupación punk. Sin embargo, esta idea se vino abajo cuando el bajista se burló de sus ademanes y de sus zapatos: “¿Ya conseguiste llevar el ballet a las masas?”

Ante dicha situación, el intérprete de ‘Bohemian Rapsody’ le respondió: “¿Tú no te llamabas Stanley Ferocious? ¿Es que te estabas arañando en el espejo?”. Este comentario hizo enojar a Sid, quien quiso atacarlo. Sin embargo, él no contaba con que Mercury lo sacaría del estudio, no sin antes decirle que no era un afeminado y que había llevado el ballet a las masas..

Freddie Mercury y su desafío a los estereotipos

El vocalista de Queen no tuvo problema en romper los estereotipos masculinos del rock.

El vocalista de Queen, además de ser una persona muy talentosa para la música, también supo romper todas las barreras que caracterizaban al rock. Junto a sus compañeros, lograron convertir a lo que hoy en día se conoce como glam rock en un género aclamado por el público

Nacido en la isla de Zanzíbar, el también compositor destacó por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Pese a que la homosexualidad no era bien vista en aquella época y aunque algunos de sus fanáticos lo criticaban, Freddie Mercury pudo mostrarse sin filtros. Hoy en día aún vive en el corazón de sus fans y las nuevas generaciones.

¿Qué pasó con Sid Vicious?

El británico es considerado por muchos como una de las figuras más importantes de la primera ola del punk.

Simon John Ritchie, mejor conocido como Sid Vicious, fue un músico inglés que formó parte de la banda Sex Pistols desde 1977 a 1978. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, murió de una sobredosis de heroina en 1979.

Fotografías: Redes Sociales