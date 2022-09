Freddie Mercury y el día que fue abucheado por los mexicanos

Los eventos en Monterrey y Puebla tuvieron múltiples contratiempos.

El día de ayer se conmemoró el que hubiera sido el cumpleaños número 76 de Freddie Mercury, motivo por el cual se recordaron los mejores momentos en la vida del talentoso vocalista de Queen. Sin embargo, muy pocos saben que la agrupación británica se llevó una muy mala experiencia en su primera y última visita a México.

De acuerdo a información que circula en Internet, era octubre de 1981 cuando los intérpretes de ‘Bohemian Rhapsody’ incluyeron al país en la gira The Game Tour, con la cual visitarían Monterrey, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México. No obstante, la travesía por tierra azteca fue un completo desastre, incluso antes de que la agrupación llegara.

La agrupación británica daría 7 conciertos en su gira por México, pero solo cumplió con 3 fechas.

Se dice por ahí que las autoridades mexicanas complicaron los trámites para que Freddie Mercury y su equipo de trabajo pudieran obtener su visa, lo que los obligó a tener que pagar para que el proceso sea más rápido y eficiente. Una vez en Monterrey, la agrupación británica se presentó en un evento mal organizado y recibieron un trato bastante denigrante.

Debido a que le ofrecieron comida en mal estado y que la organización del evento era un desastre, los intérpretes de ‘We Will Rock You’ optaron por cancelar la segunda presentación que tenían programada realizar desde el Estadio Universitario de Nuevo León.

¿Freddie Mercury ofendió a los mexicanos?

El cantante apareció sobre el escenario con un gran sombrero de paja, lo que provocó el enojo de los asistentes.

La situación empeoró cuando llegaron a Puebla para afinar los últimos detalles de su presentación en el Estadio Ignacio Zaragoza. Sin embargo, la agrupación se percató de que el escenario estaba en malas condiciones y otra vez recibieron un trato nada digno al serles otorgado un solo baño para 18 personas y sin cerradura.

Pese a ello, Queen se presentó ante una gran cantidad de asistentes, quienes estaban enfurecidos por la mala organización y porque las autoridades le habían confiscado sus cámaras de video para después revenderlas a precios muy altos. Cabe destacar que en ambos conciertos, el público aventó zapatos al escenario, lo que hizo enfurecer al grupo.

No obstante, el detalle que indignó a los asistentes es que Freddie Mercury apareció en el escenario con un gran sombrero de paja, lo cual fue considerado por ellos como una burla a México. Al finalizar el concierto, el hoy fallecido cantante dijo al público: “México thank you for the shoes, adiós amigos, mother f*ckers, good bye, you bunch of tacos!”.

Y aunque el concierto del día siguiente tuvo un ambiente totalmente diferente y se llevó a cabo con gran éxito, Queen no volvió a México, decisión que los fans lamentan hoy en día. Al respecto, Roger Taylor mencionó: “Me alegro de haber vuelto de México, fue un infierno: Autoridades desagradables, funcionarios corruptos e intoxicación alimentaria, pero aparte de eso, fue maravilloso”.

¿Cuándo y porqué murió Freddie Mercury?

Hoy en día, el fallecido cantante británico es considerado una leyenda de la música.

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 en Londres, Reino Unido a la edad de 45 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantante británico perdió la vida a causa de una bronconeumonía provocada por el SIDA, enfermedad que ocultó hasta un día antes de su muerte.

