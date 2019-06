¡Freddie Mercury regresa a la vida! Sale a la luz un tema inédito del cantante (VIDEO)

Freddie Mercury es una de las estrellas de las que más se ha hablado durante los últimos meses, pues aunque su fama continuaba después de décadas de su muerte, su popularidad renació gracias a su biopic.

El pasado 24 de octubre llegó a los cines “Bohemian Rhapsody” la película que narraba la vida del mítico artista, considerado el mejor cantante del mundo y el cual fue interpretado por el famoso actor Rami Malek.

La cinta se basó en el nombre de una de las canciones, (sino es que la más famosa) de la legendaria banda de rock “Queen” la cual continua influenciando a miles de agrupaciones existentes, pero al parecer, el talento de Mercury aún no se extingue.

Tras la muerte del cantante en el año 1991 a causa de una neumonía por sus complicaciones con el sida, el mundo lamento su partida y la perdida de su poderosa voz, la cual solo volvería a escucharse en sus discos.

Ahora aparentemente los seguidores tanto de Freddie Mercury como de Queen podrán escuchar al mítico cantante una vez más, ya que se acaba de revelar la existencia de una inédita canción del músico, y la cual ya ha salido a la luz.

“Time Waits for No One se grabó originalmente en 1986 para el álbum conceptual del musical ‘Time’ en compañía del músico Dave Clark”.