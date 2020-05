Freddie Mercury nunca se operó los dientes por esta razón

A 28 años de su muerte, Freddie Mercury es recordado com una verdadera leyenda de la música, en especial por haber sido el cantante principal de Queen y tener una enorme cantidad de éxitos musicales que hasta el día de hoy son muy sonados; pero uno de los temas que han causado confusión, fue el porqué nunca decidió operarse su dentadura.

Freddie Mercury y sus dientes

Como se mostró en la película “Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury”, el cantante siempre recibió críticas por la forma de sus dientes, lo que le causó incomodidad a lo largo de su vida, pero a pesar de que muchas personas le dieron una alternativa para cambiar este detalle estético, él se negó por completo por miedo a perder su potente voz.

No podemos pensar lo duro que habría sido, el no tener la habilidad vocal del intérprete de “We are the Champions” de Queen, pero para desmentir cualquier posibilidad de que la posición de sus dientes estuviesen vinculados con su talentosa voz; el especialista en ortodoncia Analí Beltrán, de Clínica Mi Salud dejó una explicación para el medio Show News.

“A pesar de la posición de los dientes, la voz no tiene nada que ver con ellos, si tu voz es buena, siempre lo será, independientemente de cómo los tengas. Lo que sí sucede es que al inicio del tratamiento puedes tardar unas semanas en acostumbrarte a ellos (refiriéndose a aparatos de ortodoncia) y hablar un poco diferente, pero la voz queda intacta.”

El especialista asegura que esta idea es totalmente falsa, pues lo único que se podría llegar a sentir a causa de una intervención dental, sería el tiempo que podrías tardar en acostumbrarme a tus nuevos dientes o aparatos para corregir la posición de estos; recordando que el vocalista de Queen en lugar de tener 32 dientes, tenía 36 y cuatro de estos empujaron fuera a los demás.

Este problema dental se denomina como dentición supernumeraria, algo que siempre avergonzó a Freddie Mercury durante su carrera musical, pues cada vez que sonreía solía taparse la boca, pero a pesar de esto nunca tuvo impedimentos para seguir cantando, e incluso solía repetir mucho una frase en particular para sus entrevistas.