Freddie Mercury aún vive en el corazón de sus fans y las nuevas generaciones

Para quienes no lo conocen La Verdad Noticias preparó este recordatorio el intérprete de “Bohemian Rhapsody”, aunque falleció el 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury aún vive en el corazón de millones de personas de todo el mundo.

Su música será recordada por muchos años más. Su amigo Elton John lo describió: “No creo haber conocido a alguien como Freddie, él era más grande que la vida, tan divertido, tan dotado, tan talentoso; en sus videos bailaba ballet y era una mente increíble, era la persona más divertida que he conocido, fue maravilloso pasar el tiempo con él, fue un placer”.

Pero si algo es de reconocerle, Freddie Mercury celebraba su cumpleaños en grande, cuando cumplió 39 años el líder de Queen realizó una fiesta impresionante de varios días. Pero hablemos del por qué Freddie Mercury aún vive.

Freddie Mercury aún vive en el corazón de sus fans

Con el recuerdo, su música y sus videos Freddie Mercury aún vive y seguirá viviendo en el recuerdo y corazón de sus fans.

Freddie Mercury aún vive en el corazón de sus fans, pero las generaciones nuevas deben saber que nació el 5 de septiembre de 1946, por lo que hoy estaría cumpliendo 75 años de vida.

Desde pequeño fue un rebelde y soñador, contrario a sus orígenes parsis. Ya que su familia parsi era conservadora y seguidora de Zoroastro (Zarathustra), que reconoce como divinidad a Ahura Mazda, quien es el único creador de todo, un ser supremo y absoluto.

Su familia esperaba que sea abogado o contable, pero eso no sucedió y él prefería bailar y cantar, por lo que con 12 años formó su primera banda llamada The Hectics, que actuaba en fiestas o eventos escolares y en la que la futura estrella era el pianista.

A los 18 años se mudó a Inglaterra con su familia debido a la revolución de Zanzíbar, por lo que mientras buscaba oportunidades en el mundo de la música, Freddie vendía ropa de segunda mano, o ejercía de mozo de almacén, entre otros empleos. Pero de famoso y en medio de la cuarente un hombre vestido de Freddie Mercury dio concierto a sus vecinos.

Nace Queen y Freddie Mercury aún vive

Con 24 años forma la banda Queen al lado de Roger Taylor y John Deacon.

A la edad de 24 años junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formaron el grupo Queen y con álbumes como “Sheer heart attack” y “A night at the Opera” se catapultaron a la fama internacional, especialmente con su sencillo “Bohemian rhapsody”, que ocupó los primeros lugares de todas las listas de popularidad.

El video de esta canción que dura 6:00 minutos, actualmente lleva más de un billón de vistas en YouTube e inclusive en 2019 "Bohemian Rhapsody" fue la más taquillera del año.

No por nada se dice que Freddie Mercury aún vive en el corazón de sus seguidores, ahora con las remasterizaciones, documentales, series y películas se revive la esencia de Queen y su vocalista.

¿Cuál es el nombre real de Freddie Mercury?

Freddie Mercury no era realmente Freddie Mercury.

El nombre real de Freddie Mercury es Farrokh Bulsara, pero este se lo cambió una vez que nació Queen ya que consideraba que su nombre no llamaba mucho la atención, y con temas como “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “We will rock you” y “We are the champions” reinó en el mundo entero, y llamó la atención de otros reyes.

El dueto con David Bowie

David Bowie, se interesó en conocer a Feddie, cuando la banda se encontraba en una ocasión en Montreal grabando junto al ingeniero de estudio Dave Richards.

En una ocasión Freddie dijo que aquella reunión era “Más que una sesión de grabación era una fiesta en la que todos bebían, bromeaban y perdían el tiempo”, comentó Freddie en una ocasión.

En medio de borracheras nació la canción, “Under pressure”, que salió en 1981, se convirtió en un hit y es considerado uno de los mejores duetos y colaboraciones de la historia de la música.

Muere pero Freddie Mercury aún vive

Falleció de bronconeumonía, una complicación por el Sida, pero Freddie Mercury aún vive porque no muere su legado.

El viaje musical de Freddy tan sólo duró 45 años, debido a que falleció de bronconeumonía complicada por el Sida, y aunque fue diagnosticado con VIH y su salud empeoraba, nunca se quejó y siguió trabajando hasta el final.

Alcanzó a grabar el último disco de la banda a pesar de los dolores, porque su actitud siempre fue positiva y no dejaba de sonreír. Por todo esto Freddie Mercury aún vive, pero en el recuerdo de muchas generaciones.

