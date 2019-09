Freddie Mercury: Celebremos el 73 aniversario de 'La reina'

Hoy 5 de septiembre es un día de celebración y tristeza, pues es el cumpleaños de nada mas y nada menos que Freddie Mercury, vocalista de la famosa banda Queen y considerado el mejor cantante de toda la historia.

Hace unos meses Freddie Mercury volvió a la vida con el estreno de ‘Bohemian Rhapsody’ donde el aclamado actor Rami Malek fue el encargado de darle vida y la interpretación fue tan impresionante que le otorgó al actor su primer Oscar.

Como podemos recordar, el famoso intérprete falleció a la edad de 45 años a causa de complicaciones de salud afectadas por el virus del sida, del cual era portador, pero no no haber fallecido hoy cumpliría 73 años, y te traemos unos increíbles datos de su carrera para celebrarlo.

Su verdadero nombre

Aunque todo el mundo lo conoce como ‘Freddie Mercury’ su verdadero nombre era Farrokh Bulsara, pero jamás le gustó y sus amigos jamas podían pronunciarlo por lo que empezaron a llamarlo Freddie y su apellido lo sacó tras componer su tema ‘My fairy king’ donde canta la estrofa “Mother mercury / Look what they‘ve done to me”.

Una verdadera obra de arte

Bohemian Rhapsody la canción más famosa de Queen está compuesta por seis secciones: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda. Los miembros de Queen cantaron continuamente cerca de 12 horas por día, obteniendo 180 grabaciones separadas, lo que es un logro increíble considerando las limitaciones de la tecnología en la década de los 70’s.

Estudió diseño grafico

Aunque fue conocido por su carrera como cantante, Freddie inició vendiendo ropa usada y aplicando sus conocimientos en diseño grafico, pues incluso creo el logo de Queen basándose en los signos zodiacales de cada miembro de la banda.

El himno gay

I want to break free fue el himno de la comunidad gay en esa época y continua siéndolo en la actualidad, y aunque debido a las censuras el video fue prohibido en Estados Unidos y vio la luz hasta el año 1991 a través de MTV.

Amante de los gatos

Freddie Mercury era sin dudas una ‘cat person’ pues tuvo un total de 8 felinos los cuales se llamaban: Delilah, Dorothy, Goliath, Lily, Mike, Romeo, Oscar y Tiffany

Desapareció de la faz de la tierra

Leyendas como Jim Morrison dejaron un legado para sus fans con sus tumbas las cuales son visitadas por miles cada día, aunque no es el caso de Freddie Mercury, pues nadie sabe donde descansan sus cenizas, aunque se rumora que fueron esparcidas en el lago Lemán o en su mansión ubicada en Garden Lodge.