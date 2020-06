Fred Willard: conoce lo que causó la muerte del actor de Modern Family/Foto: La Crónica de Hoy

La querida estrella con una larga lista de créditos de actuación, incluyendo “Modern Family”, "Best in Show", "This is Spinal Tap" y "Everybody Loves Raymond", Fred Willard murió de un paro cardíaco, según su certificado de defunción. Tenía 86 años.

El documento, obtenido por TMZ , muestra que el actor murió el 15 de mayo a las 6:45 p.m. Su hija, Hope W. Mulbarger, figuraba como informante. Previamente confirmó su paso a Fox News en un comunicado, afirmando que murió "pacíficamente".

"Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. ¡Lo queríamos mucho!" Mulbarger dijo en ese momento: "Lo extrañaremos para siempre".

El documento confirma que el nativo de Ohio fue enterrado en Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles. También enumera que tenía afecciones subyacentes de enfermedad coronaria y síndrome mielodisplásico.

La carrera de actuación de Willard abarcó cinco décadas. Comenzó en la famosa compañía de comedia de bocetos Second City de Chicago antes de convertirse en un rostro familiar en la pantalla chica, apareciendo en "Get Smart", "Love, American Style" y "The Bob Newhart Show", entre otros.

El éxito de Fred Willard

Recientemente completó su papel recurrente nominado al Emmy en "Modern Family" y se puede ver a finales de este mes en su papel recurrente como el padre de Steve Carrell en la serie de Netflix "Space Force".

En la serie de "Familia Moderna", Fred compartió créditos con reconocidos actores como Sofía Vergara, Ed O' Neill, Ty Burrell, Benjamin Bratt, Julie Bowen, entre otros/Foto: Antena 3

Sus otros créditos en televisión incluyen papeles en "Roseanne", por la cual fue nominado para un Emmy, y "Everybody Loves Raymond", que le valió dos nominaciones al Emmy.

Willard también apareció en "The Tonight Show with Jay Leno" más de 90 veces. El reconocido actor estadounidense es mejor conocido por su trabajo en las comedias "Best in Show", "For Your Consideration" y "A Mighty Wind", además de "This is Spinal Tap", "Austin Powers", "Anchorman" y "Harold & Kumar Ir al castillo blanco". Los fans lamentaron la muerte del artista.