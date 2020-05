Fred Savage, el director de desafiantes programas de televisión/Foto: Food & Wine Magazine

El actor Fred Savage saltó a la fama como un niño estrella por su papel protagonista de Kevin Arnold en la comedia "The Wonder Years" (Los Años Maravillosos), y más tarde hizo una marca dirigiendo espectáculos. Savage dice que dirigir programas de TV es una experiencia excelente, desafiante y muy satisfactoria.

Como director, ha prestado su experiencia creativa a proyectos como "Boy Meets World", "Drake & Josh", "That's So Raven", "Hannah Montana", "Wizards of Waverly Place", "Modern Family "y" 2 Broke Girl ". Es ampliamente considerado por su trabajo de comedia con una sola cámara.

Fred es recordado por su papel en "The Wonder Years"/Foto: Closer Weekly

Cuando se le preguntó cuándo decidió ponerse detrás de la cámara, Savage dijo: "Esta comprensión ocurrió cuando estaba en '' The Wonder Years ''. Estaba interesado en la cámara. Era genial. Tendría preguntas como: ¿por qué uno? el director llenó una escena de dos páginas en la cocina, y otra lo haría en dos tomas y otra necesitaría seis tomas. Y cómo esas elecciones afectan el producto final ".

"Estas cosas comenzaron a interesarme entonces. El primer episodio que dirigí para 'Modern Family' fue justo después de que ganaron el Emmy a la mejor comedia. Estaba tan aterrorizado de lo que voy a hacer, qué traeré al programa. ¿Cómo puedo agregar a este programa? " añadió.

Fred Savage, su paso de actor a director

Hablando sobre cómo pasó el nervio, dijo: "Muchas veces en mi carrera como director, no literalmente sino psicológicamente me abofeteaba, recordándome que tú eres el director y si lo quieres o no, tú están aquí. Me diría a mí mismo que tengo que superarme y hacer el trabajo ".

Siente que lo tratan mejor en cámara. "Oh, seguro en la cámara", dijo cuando se le preguntó de qué manera le trataron mejor, dentro o fuera de la cámara.

Él continuó: "Así que cuando dirigía programas de televisión, fue genial, desafiante y muy gratificante. Pero a nadie realmente le importó en absoluto. Estaba totalmente fuera de la red. Pero luego volví a ver la televisión un par de veces más y Sentí el cálido abrazo del amor de América nuevamente. Es realmente fantástico ".

Savage es más popular por su papel en "The Wonder Years", que se transmite en India en Star World. También apareció en "The Grinder" y "Friends from College".