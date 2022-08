Fred Savage de Los años maravillosos es acusado de agresión sexual

The Actors Fund | 2016 Paul Archuleta, FilmMagic

Fred Savage es un actor y productor de programas de televisión famosos como Los Años Maravillosos, 2 Broke Girls o el exitoso programa Modern Family, sin embargo hoy se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse una denuncia por acoso y agresión sexual.

Y es que en los últimos años ha tenido una carrera exitosa fuera de la pantalla chica, aunque planeaba volver a ella con un reboot de Los Años Maravillosos.

Sin embargo como te dijimos en La Verdad Noticias, el actor fue despedido del proyecto sin que se hubiera ofrecido un motivo en particular, el cual parece haber salido a la luz el día de hoy.

Las acusaciones contra Fred Savage

El actor que encarnara a Kevin Arnold se encuentra en un nuevo problema

Tras dos meses de su despido en el proyecto, The Hollywood Reporter publicó los relatos de seis mujeres en el equipo de dicho proyecto quienes lo denunciaron por acoso y agresión sexual, todas afirmaron que "vieron lados muy diferentes de Savage: un colega carismático, aparentemente solidario, y un alter ego más oscuro".

Según una exempleada Fred la besó a la fuerza después de que ella saliera del baño de mujeres de un bar en el que ella, Fred y otros miembros de la producción fueron a beber, sin embargo ella pudo huir de esa situación.

Tiempo después el le envió un mensaje de disculpa el cual ella ignoró.

Tras filtrarse estas denuncias en su contra el actor emitió una declaración a la prensa donde aseguró que desde los 6 años se encuentra en los sets con miles de personas y siempre ha intentado contribuir a un ambiente seguro de trabajo. Por lo que se comprometió a que su comportamiento no vuelva a suceder.

"Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo" escribió.

¿Qué edad tiene Fred Savage?

El actor y productor Fred Savage nació un 9 de julio de 1976 por lo que actualmente cuenta con 46 años de edad, y es conocido principalmente por su icónico pepel de Kevin Arnold en la serie Los años maravillosos que se emitió desde 1988 hasta 1993.

Durante este tiempo Savage fue nominado tanto a los Emmys como a los Globos de Oro en la categoría de mejor actor principal en una serie de comedia, aunque también protagonizó películas como The Boy Who Can Flye, Vice Versa, Little Monsters y El Campeón del Videojuego.

Sin embargo actuualmente se dedica a la producción de televisión teniendo un éxito rotundo con producciones como Modern Family.

