Entre las frases de canciones de Luis Miguel para dedicar, se encuentra ♫ Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal te necesito, todo es vano y pasajero si no estás... ♪ | ."Cuando calienta el sol". “Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco”.

Este himno del pop mexicano tiene condensado todo el espíritu de los ochenta. Desde el outfit, hasta la característica melena de El sol, es imposible no sentirte en la playa cada que suena en una fiesta. Después de tantos años, y gracias a Luis Miguel la serie, nos dimos cuenta lo que significa este video para el cantante, y la historia de amor que resguarda.

Luis Miguel tiene varias canciones de amor. "Isabel, sabes a chicle de menta, canela y coral. Me gusta la manera que tienes de mirar”.El sol lanzó su cuarto disco, Palabra de honor (1984), cuando tenía 14 años, el cual está lleno de éxitos como “Me gustas tal como eres” que grabó con Sheena Easton, “Lili”, “La chica del bikini azul” y por supuesto, “Isabel”, demostrando que desde chiquillo es de ojo alegre

Frases de canciones de Luis Miguel de amor

Luis Miguel ha tenido grandes éxitos musicales

Te dejo las mejores frases de Luis Miguel, uno de los cantantes latinos más conocidos de la historia, nacido en Puerto Rico, aunque nacionalizado mexicano.

Entre las canciones de la discografía de Luis Miguel destacan La incondicional, Si nos dejan, Ahora te puedes marchar, Sabor a mí, Fría como el viento, entre otras.

1- ¡Olvídame!

me sobra tu amor, ya lo ves.

2- Te recuerdo así...tu pelo en libertad

y en lo ardiente...diferente a las demás.

3- Que tenga un toque especial

que sea como es,

un aspecto tan normal,

que a veces ni la ves;

que no sea un huracán

que nunca eclipse al sol...

un aroma familiar

que sea casi miel...

que sea tanto amor...

que escribo en un cartel.

4- Cuántas veces no quiero dormir

esperando una historia genial,

pero nunca toca la noche loca,

sin ti.

5- Te recuerdo así

dejándote admirar

intocable, inaccesible

irreal, irreal.

6- Un amor de juventud

sin trucos al hablar

que brille bella con la luz

y con la obscuridad;

no es la luna no es el sol,

ni campo, ni ciudad...

ella es ella porque sí

porque ese es su papel

tan casi casi abril

que escribo en un cartel.

7- Separados como tontos

separados porque sí,

separados porque

hay algo que va mal...

separados por el frío

separados al final

es así, es lo normal.

8- ¿Por qué bailas de esa forma?

quita ya tus uñas de mi espalda...

él nos mira desde el bar

piensa que soy digno de confianza.

9- Fría como el viento

peligrosa como el mar

dulce como un beso

no te dejas amar,

por eso...no se si te tengo

no se si vienes o te vas

eres como un potro sin domar.

10- ¡Tú, mi eternamente tú!

Canciones de amor de Luis Miguel

La incondicional es una del canciones más escuchadas de Luis Miguel

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Luis Miguel es uno de los mejores cantantes de la historia y sus más de 100 millones de discos vendidos son una buena prueba de ello.

El exitoso cantante ha publicado 29 discos y cuenta con más de 120 premios a sus espaldas, ganando su primer premio Grammy con tan solo 14 años. Algunas de sus canciones como ‘La bikina’, son auténticos himnos y cuentan con más de 100 millones de reproducciones en Youtube.

‘LA INCONDICIONAL’

Lanzada en 1989 como el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio titulado ‘Busca una mujer’, consiguió alcanzar el primer puesto en la lista Billboard Hot Latin Tracks. En 2008, VH1 Latin America configuró una lista titulada ‘Las 100 mejores canciones de los años 80’s en español’, y declaró a «La Incondicional» como la número 1. Escrita, producida y arreglada por el compositor español Juan Carlos Calderón tiene una letra inolvidable para cualquier fan del mexicano

“Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué”

‘TENGO TODO EXCEPTO A TI’

El séptimo álbum de estudio de Luis Miguel se publicó en 1990. ‘20 años’ trajo esta canción como primer sencillo del disco y fue todo un éxito. Alcanzó los números 1 de todas las listas de éxitos musicales de Iberoamérica. El disco vendió más de 600,000 copias en su primera semana de lanzamiento. “Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril”

‘POR DEBAJO DE LA MESA’

El músico mexicano Armando Manzanero fue el encargado de componer esta canción, que fue incluida como tema principal del disco ‘Romaces’, el duodécimo álbum de estudio de ‘El sol de México’. ‘Romances’ vendió más de 4.5 millones de copias y recibió discos de platino en Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica.

“Y es que no sabes lo que tu me haces sentir. Si tu pudieras un minuto estar en mi, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti”

‘ENTRÉGATE’

Forma parte del álbum ‘20 años’ como ‘Tengo todo excepto a ti’, se convirtió en el quinto single con el alcanzó el número uno en la lista Billboard Top Latin Songs. Se grabó una versión en ingles pero los resultados no fueron los esperados, por lo que Luis Miguel decidió no volver a cantar temas que no fuesen en español.

“Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y yo no puedo más de amor”

‘O TÚ O NINGUNA’

Juan Carlos Calderón compuso esta canción que posteriormente produciría el propio Luis Miguel. Fue lanzada con el disco ‘Amarte es un placer’ que se publicó en 1999, convirtiéndose en el decimotercer trabajo de la carrera del artista. En España consiguió 7 discos de platino.

“O tú, o ninguna. No tengo salida pues detrás de ti mi amor tan sólo hay bruma. Si no existieras yo te inventaría como el sol al día, o tú, o ninguna”.

¿Cuál es la canción más escuchada de Luis Miguel?

La canción Ahora te puedes marchar que rompió record de Luis Miguel

"Ahora te puedes marchar" es la canción más escuchada en Spotify y Kworb quién diseño un plan de suscripción económico, sobre música confirmaron que es la canción más escuchada del artista mexicano, esto al dejarle regalías que rondan el millón 364 mil 335 dólares, esto con datos que van hasta febrero 2021.

Ahora conoces algunas de las frases de canciones de Luis Miguel para dedicar a la persona que tú más quieras, sólo basta elegir la que más te guste.

