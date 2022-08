Frases de Johnny Depp

Johnny Depp es uno de los actores más excéntricos a la hora de entrar en personaje pues íconos de la cinematografía como El Capitán Jack Saparrow, El joven manos de tijeras o Willy Wonka, fueron aclamados por sus fans cuando aparecieron en pantalla.

Naturalmente, lo que tiene de ingenioso como actor, también lo internaliza es su filosofía de vida, es por ello que en La Verdad Noticias te compartiremos sus mejores frases, ¿estás listo? En sus marcas, listos, fuera:

"La música nos toca emocionalmente donde las palabras no pueden".

“Mi cuerpo es mi diario, y mis tatuajes son mi historia”.

“Creo que todo el mundo es raro. Todos deberíamos celebrar nuestra individualidad y no sentirnos avergonzados”.

“Sigue avanzando, que te importe un bledo lo que piensen los demás. Haz lo que tengas que hacer, por ti”.

“Si me escuchas decir que “soy un actor serio”, te ruego que me des una bofetada”.

“Es mejor no saber el momento que podría ser el último. Cada pedazo de todo tu ser está consciente del misterio infinito del todo.”.

“Siempre sentí que estaba destinado a nacer en otra época, en otro momento”.

“Puedes cerrar tus ojos a las cosas que no quieres ver. Pero no puedes cerrar tu corazón a las cosas que no quieres sentir”.

“Lo peor de los débiles es que necesitan humillar a otros para sentirse fuertes”.

“La grandeza sólo se consigue con esfuerzo, trabajo y mucha voluntad”.

“Decirle adiós al personaje que has interpretado es muy duro. Le has conocido y has sido él durante un buen período de tiempo, porque virtualmente comes, duermes, bebes y trabajas con este tipo en tu mente. Y de pronto un buen día, tienes que decirte a ti mismo que ya está, y te despides”.

¿Qué otra frase de Johnny Depp conoces?

Frases de Johnny Depp en películas

Por otro lado, algunas de las mejores frases que han pronunciado los personajes a los que les ha dado vida en las películas que marcaron su vida, son las siguientes:

"Soy deshonesto, y siempre puedes confiar en que la persona deshonesta será deshonesta. Honestamente. Es a los honestos a los que tienes que vigilar de cerca, porque nunca puedes predecir cuándo harán algo... absurdo". - El Capitán Jack Sparrow.

"Todo lo que hay en esta sala es comestible, hasta yo lo soy, pero eso sería canibalismo, mis niños, y está mal visto en la mayoría de las sociedades”. - Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate.

“¿Sabes cuál es el problema de este mundo? Todos quieren una solución mágica a los problemas, pero todos rehúsan creer en la magia”. - El sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas.

“Mis hermanos, mis hermanos, mis amigos, el obsequio de sus aplausos no es para mí, no, es para ustedes mismos que vinieron hoy por las ansias y el conocimiento de que las viejas costumbres dejaron de servirnos”. Grindelwald en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos.

“La sangre es más espesa que el agua, es lo que nos define. Para unos la sangre significa lujos y placeres, para otros una vida de servidumbre”. Barnabas Collin en Sombras tenebrosas.

¿Qué caracteriza a Johnny Depp?

Según la grafóloga Sandra Cerro, lo que caracteriza a Johnny Depp es su inteligencia, versatilidad, magnetismo, equilibrio, pasión, estricta razón, personalidad clara y entregada, prudencia, diplomacia y dulzura¿Tú qué opinas?

¿Quién inspiró a Johnny Depp?

Hedy Lamarr

La mujer que inspiró a Johnny Depp se llama Hedy Lamarr, una actriz e inventora del siglo XX a la que Depp y Jeff Beck quisieron homenajear con su canción “This Is A Song For Miss Hedy Lamarr”, lanzada el 9 de junio de 2022. Fue ella una de las coinventoras del WI-FI que estás utilizando en este momento.

