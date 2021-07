Frases de Bad Bunny de amor

Las frases de Bad Bunny son tan icónicas que no pueden pasar desapercibidas en el mundo de internet, y es que varias de ellas se han vuelto virales, por ello te platicamos un poco más al respecto.

Bad Bunny es uno de los cantantes más importantes que actualmente hay en el mundo, y con poco más de 34 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, nos deja más que claro que su influencia es muy alta.

Previamente te hemos platicado de los mejores memes de Bad Bunny, por ello en esta ocasión en La Verdad Noticias te platicaremos un poco más sobre las frases del conejo malo qué significan, y por qué se han vuelto tan especiales.

Frases de Bad Bunny para fotos

El interprete es muy activo en instrgram

A través de su cuenta oficial de Instagram, San Benito trata de mantenerse en contacto con sus seguidores, y cada una de sus publicaciones viene bien acompañada de alguna frase especial.

Sin embargo lo que llama la atención es que el cantante de 27 años de edad no deja de ser agradecido eternamente por todo lo que acontece en su vida.

Normalmente cuando el cantante realiza una publicación es para anunciar un proyecto, una canción, o una aparición en televisión.

Por ello la frase gracias por todo siempre se encuentra en sus fotos.

Ahora que si tú quieres usar una frase de Bad Bunny en tus fotos para redes sociales, en la verdad noticias te recomendamos incluir la frase "Yo hago lo que me da la gana". o “Mientras ustedes me maldicen el de arriba me bendice”

Mejores frases de Bad Bunny en canciones

Estas son algunas de las mejores frases de canciones

Hoy en día Bad Bunny cuenta con cuatro materiales discográficos, por lo que más de 50 canciones forman parte de su repertorio musical, e incluso tenemos un top de cuales son las mejores para dedicar.

Si eres un gran fan del intérprete seguramente ya tienes tus frases favoritas seleccionadas, pero si no aquí te dejamos algunas de nuestras favoritas.

"Tu me dejaste el cuerpo caliente hirviendo, pero me dejaste el corazón frío invierno"/ La noche de anoche.

“De nosotros quién va a hablar, si no los dejamos ver”/ Dakiti

“Pero yo estoy con ella y tú estás con él, sabiendo que yo siempre te voy a querer”/ si tu lo dejas

“Si no me conoces, no me señales. Ya yo me conozco tus males”/, Soy Peor

“Quizá no puse de mi parte, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta”,

¿Qué significa Yhlqmdlg?

YHLQMDLG es uno de sus discos

Yhlqmdlg es el nombre de uno de los discos de Bad Bunny, y su significado es “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”.

Este disco fue el que sacó apenas se desató la pandemia, por lo que fue uno de los más escuchados del 2020, y también uno de los más virales.

¿Qué dice Bad Bunny en japonés?

Su canción en japonés es una de las más exitosas

Como te hemos informado previamente, el cantante interpreta un pedazo de su canción Yonaguni en Japonés, en donde hace referecia a Itachi de Naruto, y si quieres conocer la letra en español, te platicamos un poco más sobre ella.

Este es el significado de la letra en japonés:

"Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, hey, Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo, Y a Yonaguni le llegó, oh aunque sé que no debo, hey. Quiero tener sexo hoy, Pero sólo contigo, Dónde estás Dónde estás"

Estas son solo algunas de las frases de Bad Bunny más icónicas. Siguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.