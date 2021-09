Frases de Ariana Grande en español

Las frases de Ariana Grande que conforman sus canciones son con la finalidad de dar un mensaje que promueva precisamente ese sentimiento de gozo y de ser dueño de un espíritu pleno.

Ariana Grande Butera es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense. Comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway, antes de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión Victorious de Nickelodeon y en la secuela, Sam & Cat.

Si deseas conocer los mensajes que esta joven cantante comparte por medio de sus canciones como Ghosting de Ariana Grande, a continuación La Verdad Noticias te comparte un listado de frases de Ariana Grande que debes profundizar.

Frases de Ariana Grande en Thank U, Next

Ariana Grande Think U, Next

Thank U, Next es una canción de la cantante y compositora estadounidense Ariana Grande. El tema fue lanzado el 3 de noviembre de 2018 a través del sello discográfico Republic Records. La letra de la canción hace mención de las pasadas relaciones amorosas de Ariana Grande incluyendo a Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson y el fallecido Mac Miller. Estas son las mejores frases de esta canción:

Uno me enseñó el amor, uno me enseñó paciencia, y uno me enseñó el dolor.

Sé que dicen que paso página demasiado rápido, pero esta vez va a durar, porque su nombre es Ari.

Ella me enseñó amor, ella me enseñó paciencia, y ella sabe manejar el dolor.

Algún día, caminaré por el pasillo (de la iglesia), agarrada de la mano de mi mamá, dando gracias a mi papá, porque crecí alejada del drama.

Tengo tanto amor, tengo tanta paciencia, he aprendido del dolor, me he vuelto asombrosa.

Frases de Ariana Grande en 7 Rings

Ariana Grande 7 Rings

7 Rings es una canción del quinto álbum de estudio de Ariana Grande, Thank U, Next. La canción contiene una interpretación de la canción My Favorite Things, escrita por Rodgers y Hammerstein. Estas son las mejores frases de Ariana Grande en esta increíble melodía

Escribo mis propios cheques como, escribo lo que canto.

Lo veo, me gusta, lo quiero, lo consigo.

Creo que la "terapia de tiendas" es mi nueva adicción.

Quien quiera que dijo que el dinero no puede solucionar tus problemas, no debe de tener el dinero suficiente para solucionarlos.

La felicidad tiene el mismo precio que los Louboutin .

Mi sonrisa es reluciente, mi piel resplandece.

No pretendo presumir, pero soy así.

Letras icónicas de Ariana Grande

Estas son las 5 letras de canciones icónicas de Ariana Grande que debes conocer y escuchar:

Side To Side (Feat. Nicki Minaj)

Un tema abiertamente sexual. Las insinuaciones alusivas al antes y al después de las escapadas sexuales que dejaban a las artistas caminando side to side resonaron entre los fans, al igual que el vídeo musical que imitaba el SoulCycle.

Bad idea

Esta canción fue escrita tras su ruptura con su prometido Pete Davidson, el álbum fue thank u, next (2019). En este corte profundo, Grande es más que peligrosa: ella es la que manda. Es un tema sobre una pareja rebote, con Grande tratando de encontrar a alguien rápidamente para adormecer el dolor, con guitarras malhumoradas, cuerdas que se elevan y un final caótico.

Needy

Needy opera en un nivel más allá de la letra o la producción; crea todo un estado de ánimo, un cambio en la atmósfera, comportándose más como un momento emocional o un recuerdo que como una canción.

God is a woman

Hace referencia a los placeres del sexo, y, en consecuencia, fomenta el mensaje de liberación y dominación sexual femenina. En la pista, Grande hace referencia al clásico I’m Every Woman de Whitney Houston, con un monólogo al estilo Pulp Fiction en el video musical presentado nada menos que por la propia Reina del Pop, Madonna.

Dangerous Woman

Con su elegante sensualidad y su voz, las frases de Ariana Grande en Dangerous Woman (2018) no solo sirvieron como una respuesta a sus críticos, sino que introdujo una nueva faceta de Grande como una joven segura de sí misma y responsable de su propia sexualidad.

