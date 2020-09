Frankie Muniz y su esposa Paige Price esperan a su primer hijo ¡Increíble!

¡Frankie Muniz, de 34 años, va a ser papá! La estrella de "Malcolm el de en medio" se dirigió a YouTube para compartir la alegre noticia con su esposa Paige Price, de 28 años, quien lleva 15 semanas.

“Nos sorprendió y emocionó escuchar la noticia de que seremos padres. ¡Actualmente estamos viajando por Jackson, Wyoming y decidimos hacer un pequeño video!", escribieron en la leyenda del clip de 90 segundos en YouTube que los mostraba disfrutando del hermoso paisaje.

“Nada se compara con escuchar los latidos del corazón de tu pequeño. Sentimos que estábamos viviendo un milagro de la vida real ”, narró Frankie. "En el segundo que escuché ese latido, la realidad se instaló. Estaba tirando nombres de bebés y futuras opciones de carrera ... Ambos estamos realmente emocionados por el futuro", agregó dulcemente la ex concursante de Dancing with the Stars.

La noticia llega solo siete meses después de que la pareja de muchos años se casó en la ceremonia de febrero de 2020 después de cuatro años de noviazgo. Originalmente se comprometieron en noviembre de 2018.

Paige Price dijo: “Cuando descubrimos que estábamos esperando, creo que ambos estábamos en un estado de incredulidad. Sabíamos que queríamos esto, pero nos dijeron que nuestras posibilidades no eran tan buenas ". Ella pasó a detallar que la pareja había "luchado" para quedar embarazada, ¡pero que estaban encantados con la noticia! “La lucha de ir a todas las citas médicas me hizo sentir cada vez menos mujer. Estoy emocionado de decir que vencimos las probabilidades y que oficialmente llevamos 15 semanas y contando".

La vida actual de Frankie Muniz

La pareja se casó en Phoenix, Arizona, en monOrchid, que antes era un almacén. “Justo cuando comenzó el oficiante, algunas de las flores fueron arrojadas a una vela y, literalmente, llamas de 10 pies. ¡Todos estaban gritando!", reveló el actor hilarantemente sobre su ceremonia, que también incluyó obsequios para los invitados de su empresa comercial compartida.

Frankie Muniz y Paige Price compraron la tienda Outrageous Olive Oils & Vinegars en Old Town Scottsdale en 2018 después de ser clientes de la tienda, y la han estado administrando desde entonces.

“Estábamos buscando algo para hacer juntos ... simplemente sabíamos que nos gustaba el producto y queríamos hacer algo juntos. Ahora, se ha convertido en nuestras vidas", dijo Frankie Muniz sobre el proyecto de azcentral.

¿Qué te parece la increíble noticia de Frankie Muniz? Dinos en los comentarios.