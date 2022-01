Frankie Muniz, de Malcolm el de en medio, habla de su salud y pérdida de memoria

Frankie Muniz, de Malcom el de en medio, habla de su salud y pérdida de memoria

Frankie Muniz protagonizó una de las series favoritas de muchos, lamentablemente él no recuerda mucho acerca de las grabaciones o del momento en que dio vida a Malcolm el de en medio, pues sufrió problemas de salud que en 2012-2013 se aseguraba eran derrames cerebrales.

Ahora, después de tanto tiempo, es el actor quien ha decidido hablar de su problema de salud, indicando que lo que tiene es un caso especial de “migraña” o al menos eso le han dicho los doctores a los que ha consultado, pero que eso no quiere decir que no recuerde nada de su pasado o de la graciación de la serie.

“Si buscas mi nombre dice que no tengo memoria y estoy muriendo de derrames. Básicamente dicen que estoy muriendo”, asegurando que aunque no recuerda algunos detalles de su pasado él está bien.

¿Por qué Frankie Muniz no recuerda?

El actor ha revelado que se ha cuestionado mucho respecto a su pérdida de memoria, asegurando que ha tenido nueve conmociones cerebrales y una “buena cantidad de mini-accidentes cerebrovasculares”, pero también ha enfrentado una vida al limite.

“Pensé a lo largo de muchos años por qué tengo mala memoria. Lo único lógico es que, si, tuve nueve concusiones”. El actor reveló que no quiere echarle la culpa a dicho problema de salud, pero cree que tuvo una vida al límite a corta edad y por ello no recuerda cada detalle de lo vivido.

No recuerda mucho de Malcolm el de en medio

Esta fue la serie que lanzó al actor a la fama

Tras participar en el programa “Dancing with the stars” una sección hizo referencia a uno de los mejores años que vivió el actor, es decir el 2001, cuando fue nominado a los Emmy y Golden Globes. En ese momento Muniz dijo que no recordaba del todo lo vivido en aquella época.

“No se como me sentía en aquel entonces. No puedo decir qué ocurrió en 2001, pero eso no significa que no recuerde nada”.

El actor Frankie Muniz reveló que no recuerda muchos sobre el tiempo que trabajó en “Malcolm el de en medio”, la serie que lo lanzó a la fama, incluso reveló que siente cómo si se tratara de otra persona. “Casi siento que no soy yo y me pone un poco triste. Algunas cosas aparecen en mi mente que debería haberlas recordado. Hice todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso”. Así mismo indicó que tuvo la oportunidad de ver el programa y disfrutarlo cómo espectador, asegurando que le gustó mucho.

