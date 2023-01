Frankie Muniz celebra el 23 aniversario del estreno de Malcolm el de en medio

Fans recuerdan la sitcom con mucho cariño.

‘Malcolm el de medio’ se estrenó un día como hoy pero de hace 23 años. La fecha no ha pasado desapercibido para los fans, quienes consideran que el proyecto creado por Linwood Boomer para la cadena FOX como una de las mejores series de comedia dentro de la televisión a nivel internacional.

Con 151 episodios divididos en siete temporadas, la sitcom estadounidense fue un rotundo éxito en lo que a rating respecta, además de que recibió cientos de elogios por parte de la crítica experta y ganó un Premio Peabody, siete Premios Emmy y un Premio Grammy.

El actor celebró el estreno de la serie con un breve pero emotivo mensaje.

A los festejos que los fans realizaron en redes sociales se les sumó el de Frankie Muniz, quien dio vida a Malcolm Wilkerson. El actor recurrió a Twitter para asegurar que era una locura saber que han pasado más de 20 años desde que la serie de comedia se estrenó en FOX.

¿Frankie Muniz perdió la memoria?

La pérdida de memoria del actor es una leyenda urbana del Internet.

En Internet circula un rumor, el cual asegura que el actor no tiene ningún recuerdo de su participación en la serie. Sin embargo, él ha declarado recientemente que el discurso que dio en ‘Dancing with the Stars’ en 2017 fue malinterpretado y dio pie a que surja uno de los rumores más controversiales del Internet.

“Esta es la primera vez que realmente he podido aclararlo… Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas”, dijo Frankie Muñiz en entrevista para el podcast ‘Wild Ride! with Steve-O’, quien aclaró que nueve contunsiones en el cerebro hace que le falle la memoria en ocasiones.

¿Dónde ver Malcolm el de enmedio?

La serie cuenta con 151 episodios divididos en 7 temporadas.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Malcolm el de en medio están disponibles de manera exclusiva en Disney+. Eso sí, para poder tener acceso a las siete temporadas de la serie y a otros contenidos que ofrece la plataforma es necesario contar con una suscripción mensual, la cual tiene un valor de 159 pesos.

