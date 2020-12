Frankie Muniz: Así ha cambiado el actor de Malcolm el de en medio ¡WOW!

Frankie Muniz enloquece a sus fans por su cambio físico

Frankie Muniz, el inolvidable actor que protagonizó “Malcolm el de en medio”, estará por cumplir 35 años de edad el próximo 22 de diciembre, por lo que te compartimos cómo ha cambiado su físico tras protagonizar la exitosa serie de televisión.

Recientemente el famoso reveló que ya no está interesado en el ámbito artístico, pues recordamos que Muniz está dedicado a la venta y comercialización de aceites, vinagres, y aderezos orgánicos, en este negocio también forma parte su esposa Paige Price.

Y es que, La Verdad Noticias, te informamos que Frankie Muniz sorprendió a sus fans al dar a conocer en sus redes sociales que se casó con Price. La boda se celebró el 26 de febrero, donde el feliz matrimonio tuvo una pequeña e íntima ceremonia.

Frankie Muniz de "Malcom el de en medio" sorprende con su físico

El actor alcanzó la fama a su corta edad de 15 años cuando se estrenó la exitosa serie "Malcolm el de en medio", proyecto que cautivó la atención de los televidentes. Posteriormente realizó otros proyectos como: “Sharknado 3”, “Fat Liar”, “El agente Cody Banks”, entre otros.

Frankie Muniz cumplió 35 años de edad

A pesar de los años transcurridos, los fans nunca olvidan el rostro adorable que lucía el actor hace algunos años, pues ha tenido un cambio drástico y ahora luce un hombre muy maduro a sus 34 años de edad y está felizmente casado con la mujer de su vida.

Al famoso le gusta compartir con sus fans de Instagram adorables y encantadoras fotografías con Paige Price, pues recordamos que el pasado mes de septiembre anunció una increíble noticia, el famoso compartió con sus fans lo emocionado que estaba, pues reveló que su esposa está embarazada.

Frankie Muniz, el inolvidable actor de "Malcolm el de en medio", desea que el 2021 sea un nuevo comienzo, espera regresar a la pantalla con dos producciones que llevan por nombre “Hot Bath and a Stiff Drink 2” y “Road to Capri”, aunque por el momento no ha dado detalles al respecto.

