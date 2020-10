Frank Windsor, estrella de EastEnders y Z-Cars, muere a los 92 años

Esta semana el actor Frank Windsor, conocido por interpretar al sargento detective John Watt en Z-Cars, falleció a la edad de 92 años. Su agente confirmó su muerte señalando que “Falleció pacíficamente en su casa el miércoles”.

El actor interpretó al sargento detective John Watt en Z-Cars de 1962 a 1965, pero también tuvo papeles en Casualty y EastEnders.

El anuncio de la muerte del actor, por parte de su agente decía: "Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido cliente Frank Windsor a la edad de 92 años. Frank falleció pacíficamente en su casa de Londres el miércoles 30 de septiembre de 2020.

Quién era Frank Windsor

Frank Windsor, nació con el nombre de Frank W Higgins el 12 de julio de 1928, su carrera como actor abarcó más de 50 años, con papeles notables en Z-Cars, Softly Softly, Casualty y Peak Practice.

El actor Frank Windsor será cremado y sus cenizas serán enterradas al lado de su hijo David.

A Frank Windsor le sobreviven su hija Amanda y su esposa Mary, quien estuvo a su lado hasta el final.

Según los deseos de Frank y de acuerdo con las restricciones de Covid, no habrá funeral ni servicio conmemorativo, solo una cremación privada con sus cenizas enterradas con su amado hijo David.

Frank estudió actuación en la Central School of Speech and Drama, era conocido principalmente por su trabajo en televisión, pero también disfrutó de una carrera en el teatro.

Un papel notable incluyó protagonizar junto a Prunella Scales en una producción de What the Butler Saw.

Otros trabajos televisivos que tuvo en su carrera incluyen protagonizar dos veces Doctor Who, Softly, Softly, Peak Pratice y The Avengers. También fue tema de un episodio de This Is Your Life en 1972. Frank se casó con Mary Corbett en 1959 y tuvieron dos hijos juntos.

"Nuestros pensamientos están con su familia y amigos", escribió su agente.