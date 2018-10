Frank Sinatra intentó sabotear el éxito de su esposa

Frank Sinatra se casó con la actriz Mia Farrow el 19 de junio de 1966. Ese amor fue todo una noticia, pues el cantante le llevaba 29 años a Mia. Sinatra la conoció cuando ella tenía tan solo 19 años, mientras el casi 50, lo que complico las cosas para esta pareja de celebridades, pues tenemos que recordar que eran tiempos muy diferentes a los de hoy en día. Su boda no fue apoyada por ninguno de los amigos de Frank, fue el mismo Dean Martin quien se acercó con su amigo y le confeso “que no veía clara esa boda" refiriéndose particularmente a la diferencia de edades. Sin embargo, nada de esto detuvo a estas estrellas a consumar su gran amor.

Pero algo terrible había detrás de todo este mundo de fama y complicaciones sociales y familiares, pues fue precisamente la fama la protagonista del calvario que vivió Mia una vez que alcanzó el éxito.

“El bebé de Rosemary” es una película del director Roman Polanski, la cual fue estrenada el 19 de junio de 1969. Una de las principales tareas del famoso director al comenzar la producción de esta cinta, era poder encontrar una actriz capaz de darle vida a la atormentada e inocente protagonista.

Al principio, su idea era que su pareja y también actriz, Sharon Tate, fuera la elegida, pero al enfrentarse a distintos conflictos de interés, y tras la sugerencia de su amigo Bob Evans, decidió cambiar de idea y acercarse a la actriz Mia Farrow, quién comenzaba a ser un referente de la pantalla grande, en gran medida gracias a su matrimonio con el exitoso Frank Sinatra.

“Aunque Mia no se ajustaba a la descripción de Levin (autor del libro) ni a la imagen mental que yo me había forjado de de Rosemary- una típica norteamericana, fornida y saludable- sus dotes de actriz eran tan extraordinarios que la contrate sin someterla a ninguna prueba”, compartió Polanski, dejando clara la alegría y el entusiasmo que le daba tener en el set de su proyecto más ambicioso a una actriz como Farrow.

Frank Sinatra comenzó a entrometerse en la producción, ya que el éxito que comenzaba a llegar a Mia, gracias a la cinta “El bebé de Rosemary”, empezaba a levantar expectativas entre la crítica y el público y lleno de celos, el cantante intentó que Mia renunciara al papel de su vida.

“En sus primeras fases de rodaje, “El bebé de Rosemary” empezó a despertar un considerable interés. Al parecer, a Sinatra no le gustaba que su mujer destacara por sus propios méritos. Teníamos, además, que terminar la película a tiempo para no desbaratar el programa de Sinatra, quien quería empezar a rodar El detective en cuanto finalizara nuestro plazo de cincuenta días y necesitaba que Mia estuviera disponible el Día de Acción de Gracias, que se celebraba el cuarto jueves de noviembre. Al enterarse de que no estaríamos listos hasta pasadas las navidades, Sinatra exigió muy enojado que su mujer abandonara la producción. Ella no quiso y eso le enfureció. Sabía que estábamos rodando muy despacio y que hacíamos numerosas tomas (un procedimiento que menospreciaba porque él nunca hacía más de una o, como máximo, dos tomas en cada escena). Empezó a presionar a Bob Evans y hubo acaloradas discusiones por teléfono. Más tarde, Sinatra se vengó de forma imprevista”, cuenta el famoso director, acerca de los numerosos intentos que Frank probo para sabotear y terminar con la producción.