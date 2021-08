Franco Escamilla ofrece “disculpa” a los estudiantes del CONALEP

Franco Escamilla, uno de los comediantes mexicanos más populares, decidió aparecer en un video para Youtube, donde ofrecía una disculpa a todos los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), puesto que el standupero durante años hizo bromas despectivas sobre estos alumnos y la escuela.

En dicho video que fue publicado en el canal de videos de la propia institución educativa, Escamilla se mostró amistoso y declaró tener un “cariño bárbaro” a esta comunidad estudiantil a pesar de la mala percepción que el alumnado pudiera tener de él.

“He conocido mucha gente egresada de un CONALEP y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un Conalep’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’: ¿Les digo algo? si acaso dos veces en mi vida he coincidido con alguien que le moleste un chiste sobre el CONALEP”, Franco Escamilla reveló en Youtube.

Franco Escamilla considera que la mayoría no se ofendía

Franco Escamilla expone en su mensaje que consideraba que la mayoría del alumnado no se sentía ofendido por sus chistes, ya que no recibió malos comentarios por ello, lo que le daba a entender que las personas sabían disfrutar la broma y no se lo tomaban personal.

“Esto habla de algo que a mí me encanta. De gente que sabe disfrutar de una broma, disfrutar de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse enojando u ofendiendo por algo”, señaló.

“Decirles que cuando me contó (el director de la institución) bien como está la onda, sobre todo con la raza del área de enfermería, que su servicio va a ser ir a hospitales, áreas, lugares de la salud para ayudar a atender a las personas con COVID-19. En estos tiempos se me hace que yo no tendría el valor, ni la ética, ni esa moralidad para decir ‘Sí, voy a ir a arriesgarme por otra gente’, eso los hace mucho mejores personas que yo”, mencionó Franco.

¿Por qué Franco Escamilla se burlaba del CONALEP?

Franco suele hacer bromas sobre diversas temas, aunque estos posiblemente llegan a ofender a algunas personas/Foto: La Razón México

El fundador de Diablo Squad, confesó que la razón por la que se mofaba de las escuelas CONALEP y de su alumnado era porque necesitaba una institución educativa que fuera conocida a nivel nacional.

“Necesitaba una escuela que todos en México pudieran entender el chiste, porque cuando yo hacía ese tipo de chistes en Nuevo león utilizaba mi propia escuela, mi prepa, mi facultad y la gente entendía el chiste, pero en cuanto te vas a otro estado la gente ya no entiende”, aseveró.

Con este video de Franco Escamilla, el comediante quiere hacer las paces con dichos estudiantes, y el clip es una forma de “regresarles un poco” y “disculparse” por sus comentarios hacia estos planteles. Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, el famoso hace poco se logró recuperar del Coronavirus que lo mantuvo alejado de su trabajo.

