Francisco Barrios “El Mastuerzo”, de “Botellita de Jerez”, va a la Madre Patria

“Con la Botellita de Jerez cumplimos 35 años, teníamos allá una fiesta de aniversario pero a la mera hora se nos apestó, pero bueno, haremos los 36 años o los que sigan. Con el otro proyecto que se llama “El Mastuerzo y los Jijos del Maíz”, pues allá estamos, estamos grabando rolitas de a poco, hicimos un pequeño homenaje a Consuelito Velázquez con una versión de “Bésame Mucho”, y un homenaje también a Pedrito Infante quien curiosamente aquí falleció ¿qué más?, pues mis canciones, yo por todas partes ando cantando solo”.

Francisco visitó la redacción de La Verdad Yucatán

Pero quizá el proyecto más interesante es un viaje que el compositor e intérprete realizará a España con el grupo “Calle 4”, donde grabarán un disco en vivo en Barcelona interpretando varios de sus mejores temas en son. “Estamos ya terminando el disco, por distintas razones no lo hemos editado, pero allá está ya el disco. Todo surgió cuando ellos se acercaron a pedirme grabar uno de mis temas y yo de les dije ¿cómo solo una canción? Vamos a grabar un disco completo en son, en bachata, en guaguancó, de todo lo que implica las rítmicas africanas, incluyendo en el proyecto temas que escribí para Botellita como “Luna Misteriosa”, ‘Niña de Mis Ojos”, como también algunos de mi etapa solista”.

El famoso "Mastuerzo" es un auténtico juglar urbano.

Dijo que durante este año se la han pasado grabando en los espacios de tiempo que ambos tienen disponibles y precisamente por este material surgió la posibilidad de cruzar el charco para viajar a Europa. “Voy por tercera vez al Festival Barnasants en Barcelona, un festival que tiene ya casi 20 años, el 15 de febrero vamos a estar allá con “Calle 4”, vamos a grabar un disco en vivo ese día, en un teatro muy importante llamado teatro Barrades en el barrio Sunset de Barcelona. Originalmente íbamos a ir a presentar el disco que para esa fecha tendría que estar listo, pero me dijeron no, mejor vente y vamos a grabar un disco en vivo”.

Sobre el cambio político y su repercusión en el campo cultural comentó algo importante. “En Botellita de Jerez nos dimos cuenta que llevamos 35 años vetados por el PRI, somos una banda que nunca hemos estado en el Festival Cervantino y no porque queramos estar avalando la política cultural del estado, para nada, pero es una chamba, y digo el Cervantino por decir algo, han estado un montón de otras bandas de rock y ¿por qué Botellita no?, como que nos cae el veinte ahora con el triunfo de Morena pues que hemos estado vetados, y no es que le estemos pidiendo chamba a Morena, para nada, pero al menos sabemos que ya no vamos a estar vetados para cualquier festival cultural del país, donde por de faul Botellita de Jerez no cabe porque hemos sido críticos del sistema y porque no le hemos caído bien al dinosaurio”.

Finalizó enviando un afectuoso abrazo a todos su fans del sur de México por su constante apoyo, asegurando que habrá Botellita de Jerez para rato.

Ricardo D. Pat