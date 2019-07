Francisco Balzeta comparte su experiencia en Mérida

En amena charla con La Verdad el histrión compartió detalles de este curso al que ha denominado como “Casting como negocio, no como trabajo”, el cual lleva impartiendo desde hace 10 años. Comentó que la idea surgió por los abusos que a veces los actores padecen, como por ejemplo comerciales que no les pagan, que utilicen sus derechos de imagen. “La idea es que quienes quieran ser actores lleguen con todos los elementos necesarios y con 25 años de experiencia vengo a compartirla para que esto no les suceda a ellos”.

Dijo que en este curso abordará otro aspecto importantes como lo son las regalías. “Tú puedes haber hecho un programa en 1992 y si lo siguen transmitiendo tienes regalías, eso lo maneja la Asociación Nacional de Intérpretes en la Ciudad de México, pero por ley de derechos de autor tu imagen ya tiene en un artículo que tú puedes cobrar cobrar cada seis meses esas regalías cada vez que lo pasen y eso te va generando una especie de pensión o un colchoncito, por ejemplo los parientes de Pedro Infante, Tin Tan, Jorge Negrete siguen cobrando regalías de todas las películas que hicieron”.

El curso “Casting como negocio, no como trabajo”, se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12 de julio en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Cultural Dante.

Sobre la imagen que la gente tiene de quienes se dedican a la actuación compartió que existe un chiste entre colegas actores. “Si alguien nos pregunta a qué nos dedicamos y decimos que somos actores, nos responden ‘ah, no trabajas”, cuando en realidad esta es una carrera en la que se estudia todos los días, porque a diario tenemos experiencias nuevas, es una profesión muy bonita porque todo el tiempo estás aprendiendo, las emociones, los sentimientos tienes que ir viendo cómo llevarlos para que no te afecten”, aseguró.

Recordó que estuvo en Mérida en 1992, participando en el proyecto “México Mágico”, lo que lo llevó a radicar poco después en Cancún por tres años, después retornó a la Ciudad de México para realizar comerciales. “Mi récord fue de 16 comerciales en un año, pero consideré que mi imagen ya estaba quemada y me pasé a las telenovelas y después comencé a hacer series, con lo que he ido forjando mi carrera”.

Francisco Balzeta es un actor con una visión muy clara de su carrera.

Francisco ha participado en series como “Club de Cuervos”, “Amar a Muerte”, “José José, el Príncipe de la Canción” y “La Fiscal de Hierro”, comentó que acaba de terminar de filmar una película que se llama “Chilangolandia”, la cual describe como muy divertida y también pronto lo podremos ver en “Los Pecados de Bárbara”, la cual está actualmente en etapa de postproducción.

Admitió que el teatro es el cimiento para poder diversificar, precisamente porque es importante probar de todo, la experiencia de presentarse ante público es básica, y ya después también aprender a proyectar hacia la cámara, por eso recomendó este taller, sobre todo para quienes están decididos a dedicarse a la actuación de por vida.

Ricardo D. Pat

.