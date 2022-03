¿Fran Meric una exagerada? Raúl Sandoval está indignado. Foto: sdpnoticias.com

Fran Meric y Raúl Sandoval están casados desde el 2014, y aunque, últimamente no son tan populares, ahora se convirtieron en el centro de atención a causa de un desmayo que la actriz mexicana sufrió en pleno vuelo, ¡tienes que ver el video!

En La Verdad Noticias te revelamos que Francoise Lorraine Meric Troncoso tiene 40 años de edad, pues nació el 1 de agosto de 1981 en Veracruz.

Anteriormente te contamos cuando Raúl aseguró que Bisogno le "tocó sus partes íntimas"; sin embargo, ahora te diremos todo lo que tienes que saber sobre el crudo episodio que vivió recientemente dentro de un avión.

Fran Meric se desmayó y así se siente Raúl Sandoval

Fue por medio de las redes sociales que el famoso cantante informó a todos sus fans su sentir, luego de haber vivido un momento muy difícil durante un vuelo donde iba junto a su esposa y su hijo.

Raúl Sandoval informó que no sabe realmente lo que le pasó a Fran, ya que no le dio un ataque de epilepsia, simplemente se desmayó y no volvía en sí, por lo que trato de mantenerla en calma hasta que “volviera en sí”, y aseguró que de parte de los sobrecargos de la aerolínea recibió toda la atención de forma excelente, posteriormente ella se reincorporo y estuvo mejor.

Tras lo ocurrido, confesó que vio a su hijo muy triste, él pensó que tal vez fue por lo que le pasó a su mamá, pero al parecer después el pequeño les dijo que se sintió mal porque al bajar del avión unas mujeres criticaron a su mamá diciendo que era un “exagerada”, ante esto el cantante comentó que no le importan sus comentarios, sino que dichas personas no tuvieron “empatía” al expresarse así frente a su hijo, quien había presenciado todo lo ocurrido, estas fueron sus palabras:

“A mí lo que quieran me vale gorro, pero me lastimó que mi hijo sintiera la impotencia de ver que le dijeran eso a su mami.”

¿Cuántos hijos tiene Raúl Sandoval y Fran?

Raúl y Fran. Foto: noticiasnrt.com

Tienen uno, se llama Evan y es fruto de su matrimonio que ya lleva 8 años, y al parecer, durará todavía más, pues hay amor.

