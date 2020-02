Fran Drescher reveló la peculiar manera que Donald Trump pidió aparecer en “La Niñera”

Como muchos ya sabrán, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha participado en varias películas y series televisivas, sin embargo lo que se ignora es cómo se dieron esas participaciones en su momento.

Es claro que antes de estar al frente de la presidencia, Trump era considerado como uno de los más grandes empresarios de Estados Unidos, por lo que sus estrategias de promoción y desarrollo eran totalmente diferentes a las actuales, donde tiene que seguir ciertas reglas y limitaciones.

Quizá algunos recuerden que una de sus participaciones más sobresalientes, fue la realizada en la famosa serie de los noventas “La Niñera”, una de las producciones con más éxito y audiencia en esos momentos.

Fran Drescher reveló algunos detalles de la aparición de Donald Trump en “La Niñera”

Recientemente, la actriz que protagonizaba esta popular serie, Fran Drescher reveló algunos de los detalles más interesantes sobre la participación de Donald Trump en “La Niñera”, un dato que si somos sinceros dejó a más de uno con la boca abierta.

Esta gran revelación se hizo mediante una entrevista en Late Night con Seth Meyers, donde Fran comentó lo siguiente:

“Hay una historia interesante atrás de esa escena con Trump. Supuestamente yo tenía que presentárselo al personaje de Charles Shaughnessy y decir ‘No sé por qué hago esto si todos ustedes, millonarios, ya se conocen’. Peter Marc (el showrunner) recibió de pronto una carta de la asistente del empresario que le decía: ‘el señor Trump no es un millonario, él es un billonario. Por favor cambien el guión’”

Trump es Billonario no Millonario

Asimismo la actriz mencionó que su ex marido, Jacobson, aún mantiene esta carta en su casa e incluso la tiene enmarcada. No nos queda duda que esta petición por parte del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo impactó a la producción de “La Niñera”, sino a todo lo que ya conocemos este gran momento.

