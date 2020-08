Fox prepara nueva serie animada de The X-Files ¿Con sus estrellas originales?

Como muchas producciones live- action continúan siendo afectadas por COVID-19, FOX actualmente está sacando una página del libro de Star Trek y recurriendo a la animación para una futura serie de comedia de The X-Files.

La nueva serie animada actualmente se titula The X-Files: Albuquerque y, según los informes, se centrará en misterios demasiado extraños incluso para Mulder y Scully.

La serie contará con la producción ejecutiva del creador de X-Files, Chris Carter, con Rocky Russo y Jeremy Sosenko adjuntos para escribir el guion. En este punto, ni las estrellas de la serie original, David Duchovny ni Gillian Anderson están involucradas en The X-Files: Albuquerque.

David Duchovny y Gillian Anderson protagonizaron la serie original de The X-Files

El productor del revival de X-Files, Gabe Rotter, también estará involucrado y la animación estará a cargo de Bento Box, según un informe de Variety.

El estudio de animación Bento Box actualmente maneja la producción de Bob's Burgers y Duncanville en FOX, así como Central Park para Apple TV +, Hoops para Netflix y muchas otras series para Adult Swim, SYFY y Comedy Central.

¿Habrá más spin-off de The X-Files?

Es probable que muchos fanáticos reciban este anuncio con entusiasmo, pero todavía hay personas que claman por otro renacimiento adecuado de la franquicia X-Files con las estrellas originales David Duchovny y Gillian Anderson involucradas.

La propia Gillian Anderson declaró públicamente que ha terminado su tiempo de interpretar al personaje de Scully después de concluir la temporada 11 de The X-Files.

Chris Carter habló anteriormente con Digital Spy sobre la posibilidad de regresar a la franquicia para la temporada 12, incluso si Scully no juega un papel en la narrativa.

"Creo que ciertamente The X-Files tiene más vida, hay más historias que contar, con Gillian o sin ella. Lamento verla irse, nunca he considerado hacer este programa sin ella, así que, ¿es este el final? Es el final de algo, no sé si es el comienzo de algo nuevo. Pero ciertamente tendremos que juntar nuestras cabezas y averiguar a dónde ir desde aquí".

David Duchovny, por otro lado, dejó en claro que está abierto a un regreso si la historia y el momento funcionan.

"Parece que fue creado, como la mayoría de los programas de televisión", explicó Duchovny sobre un posible futuro mientras aparecía en This Morning después del final de la temporada 11. "No sé nada. Podría mentirte e inventarlo".

The X-Files es una franquicia popular para FOX, que se ejecuta durante nueve temporadas en la red y recibe dos entregas de películas teatrales. La serie se revivió más tarde para pedidos de episodios más cortos de las temporadas 10 y 11 en la red.